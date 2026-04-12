Julia Wieniawa w odważnej stylizacji. Ekspert nie ma wątpliwości

12 kwietnia, w sobotni wieczór Julia Wieniawa pojawiła się na nagraniach programu "Mam talent!". Wokalistka zasiada w jury popularnego talent show. Naszą uwagę od razu przykuła odważna stylizacja gwiazdy. O opinię poprosiliśmy stylistę i modowego eksperta, Michała Musiała.

Julia Wieniawa zachwyciła stylistę. "Całość została dobrze przemyślana"

W rozmowie z Plotkiem Michał Musiał stwierdził, że Julia Wieniawa wykazała się odwagą w kwestii swojej ostatniej stylizacji. Ekspert porównał look Wieniawy do samej Beyonce. - Julia Wieniawa po raz kolejny wykazała się odwagą i postawiła na zwracającą uwagę stylizację. Jurorka zdecydowała się na zadziorną, transparentną sukienkę, która nie zostawiła zbyt wiele dla wyobraźni. Kreacja doskonale podkreśliła sylwetkę Wieniawy, a cały look przywodzi na myśl stylizacje Beyonce. Gładko upięte włosy nie odwracały uwagi od całości, a rozświetlający makijaż dodał młodzieńczego charakteru. Całość została dobrze przemyślana i mimo dość kontrowersyjnego wyrazu prezentuje się naprawdę dobrze. Julia dobrze czuje się we własnym ciele, a ta stylizacja tylko to potwierdza - powiedział Michał Musiał.

Czerwik odniósł się do kontrowersyjnej wypowiedzi Wieniawy

Przypomnijmy, że swego czasu Julia Wieniawa wywołała spore kontrowersje swoją wypowiedzią o tym, że "bieda to stan umysłu". W programie "Galaktyka Plotek" do tej kwestii odniósł się projektant Robert Czerwik. Modowy ekspert przyznał, że w pewnym sensie zgadza się z wypowiedzią wokalistki, choć rozumie ją w innym kontekście. - Myślę, że w kontekście rozwojowym tak. Od dwóch, trzech lat jestem na drodze bardzo wyraźnego uspokojenia siebie. Staram się brać od życia to, co mi daje - te fajne rzeczy. Kiedyś byłem malkontentem, cały dzień marudziłem, że coś się rano wydarzyło (...), a teraz staram się złe rzeczy odrzucać od siebie i ukierunkowywać się w dobre strony. Żyje się naprawdę lżej - powiedział projektant w rozmowie z Marcinem Wolniakiem. Dodał, że w jego opinii wypowiedź Julii Wieniawy została wyciągnięta z kontekstu. - Historia z Julią pokazała niesamowitą siłę mediów. Jak niedopowiedzenie, zdanie wyciągnięte z kontekstu może być silnym narzędziem i skutkować nieprzyjemnymi historiami - podkreślił Robert Czerwik.