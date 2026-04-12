Kaeyra to Karolina Baron, czyli polska wokalistka, która podbija amerykańską branżę muzyczną. Popularność zdobyła dzięki udziałowi w "American Idol" i "America's Got Talent". Dzięki temu błyskawicznie wzbudziła zainteresowanie radiostacji. Niemałą popularnością cieszy się także w social mediach - zarówno na TikToku, jak i na Instagramie. To właśnie tam niedawno opowiedziała o tym, co przytrafiło się jej podczas podróży Uberem. Nasz dziennikarz Marcin Wolniak postanowił dopytać ją o szczegóły.

Przeżyła chwile grozy w Uberze. Uciekała przed kierowcą

W swoich social mediach Kaeyra często publikuje nagrania, w których porównuje życie w Polsce do tego w Ameryce. Przyznała już między innymi, że w naszym kraju czuje się znacznie bezpieczniej, choć i tu spotkała ją nieprzyjemna sytuacja w Uberze. Wszystko zaczęło się od tego, że kierowca zaczął jechać inną trasą. To wzbudziło ogromny niepokój wokalistki i jej przyjaciela, z którym podróżowała. - Palił papierosa w środku, bardzo dziwny vibe. Od razu czuliśmy, że coś jest nie tak. No i potem wyszliśmy z auta. To było na takiej busy (ruchliwej - przyp. red.) autostradzie. I jak wyszliśmy, to on zaparkował, było mnóstwo aut koło nas, i on za nami zaczął biegać. No to było przerażające. Wszystko się dobrze skończyło i jest okej - powiedziała nam.

Kaeyra nie ukrywała, że to wydarzenie było dla niej stresujące. - Ja się zamroziłam w ogóle, on uciekał (przyjaciel - przyp.red.). Zamroziłam się, bo wiedziałam, że nie mogę biegać szybciej niż taki wysportowany mężczyzna, więc stałam w miejscu i mówiłam: "Nie wiem, może się dogadamy jakoś?". Nie wiem, ja jestem dziwna w takich sytuacjach - powiedziała Kaeyra.

To nie była pierwsza taka sytuacja w życiu wokalistki. Kaeyra o sytuacjach w USA

Jednocześnie wokalistka zapewniła, że mimo tego nieprzyjemnego zdarzenia wciąż czuje się w Polsce bezpiecznie. Co ciekawe, gdy mieszkała w Stanach Zjednoczonych, tego typu wydarzenia zdarzały się jej znacznie częściej. - Ja podczas tej sytuacji byłam z przyjacielem z Polski. On był bardzo wstrząśnięty, a ja taka wychillowana. W USA, nie mówię, że to jest codzienność, ale częściej to się zdarza. Ja często mówię o różnicach pomiędzy Polską i Ameryką i o tym, że tu jest bardzo bezpiecznie i się tu dobrze czuję. Tylko ta jedna sytuacja była dziwna - wyznała wokalistka.