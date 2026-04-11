Jakie są wymagania koncertowe Kupichy i grupy Feel? To musi być w garderobie!

Piotr Kupicha, czyli znany wszystkim lider zespołu Feel, od lat utrzymuje się w czołówce polskiej sceny muzycznej i nie zwalnia tempa. W najnowszym wywiadzie dla nas ujawnił kulisy koncertów oraz przedstawił własne wymagania. Jak się okazuje, jego lista nie jest przypadkowa - to efekt wieloletniego doświadczenia na scenie.

Kupicha i jego lista życzeń. Bez tego nie ma koncertu?

- Nie mam mega wymagań odnośnie rideru, tym się zajmuje odpowiednia osoba, która dba o to, żeby zawsze był posiłek, przekąski, owoce. Wiem, że zespół bardzo lubi buteleczkę whisky. Ja nigdy nie piłem mocnych alkoholi, zawsze byłem piwoszem, więc dla mnie to jest dodatek - opowiedział nam Piotr Kupicha.

- Scena nie lubi rozkojarzenia, musi być precyzyjna jak brzytwa, najlepiej jak lider taki jest, bo wtedy jesteś w stanie świetnie zapanować nad tłumem i śpiewać piosenki jak najbardziej świadomie i od serca. Nie otumaniony, nie nieobecny - uzupełnił Piotr Kupicha w rozmowie z Plotkiem.

Kupicha zabrał głos w sprawie rozwodu Wiśniewskiego. "Nieobecność nie pomaga"

W ostatnim czasie w mediach dużo mówi się o kolejnym rozwodzie Michała Wiśniewskiego. Wokalista potwierdził, że rozstał się ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską. W rozmowie z Plotkiem o rozwód Wiśniewskiego zapytano Piotra Kupichę. Lider Feel, który sam ma rozwód na koncie, odpowiedział na pytanie, czy trudno jest utrzymać związek w show-biznesie.

- Wydaje mi się, że to jest też bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Nieobecność nie pomaga. I to jest ciężka praca, użyję pewnego już oklepanego zdania, to jest codzienna praca. To jest, to musi być codzienność i musi być "widzenie". Ja to nazywam "widzeniem". I nie będę się wypowiadał w żaden sposób na temat Michała Wiśniewskiego, bo przeżywa z pewnością bardzo trudny okres. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że w codzienności jest klucz do długowieczności - stwierdził Piotr Kupicha. Dodajmy, że wokalista grupy Feel jest obecnie w trasie koncertowej z okazji 20-lecia działalności scenicznej zespołu. Ostatnio Kupicha odebrał też nagrodę specjalną dla Ulubieńca Redakcji podczas gali Jupiterów Roku.