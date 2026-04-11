Natalia Niemen od lat stawia na naturalność i dobrze czuje się w swoim wyglądzie. Wokalistka nie farbuje włosów, wpisując się w rosnący trend akceptacji siwizny. Jak sama przyznała, inspiracją była dla niej Andie MacDowell, która zasłynęła z naturalnych, siwych włosów, m.in. podczas Cannes Film Festival 2021. Niemen nie ukrywa, że chodzi również o koszty. - Nie płacę co miesiąc, bo to do dobrego fryzjera trzeba chodzić i dobrą farbą się farbować - mówiła w "Galaktyce Plotek". Tę kwestię przedstawiliśmy ekspertowi.

Natalia Niemen zdradziła, dlaczego nie farbuje włosów. Fryzjer ma jedno "ale"

Stylista gwiazd Piotr Sierpiński powiedział nam wprost, że wręcz "kocha" siwy, naturalny look. - Przyglądam się temu, co się dzieje za granicą. Ostatnio byłem w Mediolanie i zobaczyłem te kobiety, które chodzą w przepięknych bobach, przepięknych fryzurach, niefarbowanych, siwych. Wyglądają totalnie pięknie - przekazał ekspert podczas On Air Music Awards 2026. Przyznał, że ma klientki w Polsce, które jak najbardziej mają tego typu włosy. - Myślę, że to jest pewnego rodzaju dojrzałość - zaznaczył.

Sierpiński nie ukrywa, że siwy kolor może niektórym mniej pasować, więc decyzję o pozostaniu przy naturalności należy przemyśleć. - Nie każdy się w tym dobrze czuje. Niektóre kobiety to postarza i to jest fakt - dodał. Druga grupa pragnie postawić na naturę i czuć się kobieco w siwych włosach, co jak najbardziej jest możliwe - podsumował.

Lidia Popiel też stawia na naturę. Wytłumaczyła, dlaczego

Modelka od dawna pokazuje się w siwych włosach - chodzi tak na ścianki, bierze udział w sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Jest dumna ze swojego naturalnego koloru włosów, co przyznała w dawnych wywiadzie.

- Przede wszystkim otwieramy się na to, żeby każdy robił to, co chce, dokonywał swoich własnych wyborów, żeby się nie wtrącać w czyjeś wybory. Nie chodzić schematycznymi ścieżkami. (…) Wolność bycia tym, kim się chce, jest najważniejsza - przekazała nam Popiel podczas gali Woman Power. Modelka przyznała również, że nie może się doczekać, aż jej włosy staną się naturalnie białe.