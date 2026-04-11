18 marca Michał Wiśniewski oficjalnie przekazał, że rozwodzi się ze swoją żoną Polą. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę, ze względu na dwójkę naszych dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania - mówił. W rozmowie z Plotkiem zamieszanie wokół rozstania muzyka skomentował Piotr Kupicha, który również przeszedł przez rozwód.

REKLAMA

Piotr Kupicha wprost o rozstaniu Michała Wiśniewskiego. "Przeżywa z pewnością bardzo trudny okres"

Nasz reporter, Marcin Wolniak, wysnuł hipotezę, że być może to właśnie specyfika branży muzycznej przyczynia się do licznych rozstań w show-biznesie. - Wydaje mi się, że to jest też bardzo, bardzo indywidualna kwestia - zaczął w rozmowie z Plotkiem piosenkarz. - Nieobecność nie pomaga. I to jest ciężka praca, użyję pewnego już oklepanego zdania, to jest codzienna praca. To jest, to musi być codzienność i musi być "widzenie". Ja to nazywam "widzeniem". I nie będę się wypowiadał w żaden sposób na temat Michała Wiśniewskiego, bo przeżywa z pewnością bardzo trudny okres. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że w codzienności jest klucz do długowieczności - dodał.

Michał Wiśniewski był jedną z gwiazd, które wystąpiły w dokumencie o Dodzie. Tam podzielił się z nią osobistymi przemyśleniami na temat związków. - Możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu, dlaczego to się powtarza? - dopytywał. Nasz reporter, nawiązując do tych słów, zapytał piosenkarkę o to, czy rozpad związku Wiśniewskiego może być wynikiem trudności w budowaniu długotrwałych relacji. - Nie wiem, nie wiem. Aż tak prywatnie go dobrze nie znam. Wiem, że alter ego sceniczne i w ogóle wizerunek sceniczny często różnią się od tego, kim jesteśmy na co dzień czy w prywatnie w domu. Wiem to po sobie, więc no wypowiadanie się tylko i wyłącznie na temat tego, jak go znam ze sceny, no byłoby idiotyzmem - podsumowała.