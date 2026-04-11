18 marca Michał Wiśniewski oficjalnie przekazał, że rozwodzi się ze swoją żoną Polą. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę, ze względu na dwójkę naszych dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania - mówił. W rozmowie z Plotkiem zamieszanie wokół rozstania muzyka skomentował Piotr Kupicha, który również przeszedł przez rozwód.
Nasz reporter, Marcin Wolniak, wysnuł hipotezę, że być może to właśnie specyfika branży muzycznej przyczynia się do licznych rozstań w show-biznesie. - Wydaje mi się, że to jest też bardzo, bardzo indywidualna kwestia - zaczął w rozmowie z Plotkiem piosenkarz. - Nieobecność nie pomaga. I to jest ciężka praca, użyję pewnego już oklepanego zdania, to jest codzienna praca. To jest, to musi być codzienność i musi być "widzenie". Ja to nazywam "widzeniem". I nie będę się wypowiadał w żaden sposób na temat Michała Wiśniewskiego, bo przeżywa z pewnością bardzo trudny okres. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że w codzienności jest klucz do długowieczności - dodał.
Michał Wiśniewski był jedną z gwiazd, które wystąpiły w dokumencie o Dodzie. Tam podzielił się z nią osobistymi przemyśleniami na temat związków. - Możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu, dlaczego to się powtarza? - dopytywał. Nasz reporter, nawiązując do tych słów, zapytał piosenkarkę o to, czy rozpad związku Wiśniewskiego może być wynikiem trudności w budowaniu długotrwałych relacji. - Nie wiem, nie wiem. Aż tak prywatnie go dobrze nie znam. Wiem, że alter ego sceniczne i w ogóle wizerunek sceniczny często różnią się od tego, kim jesteśmy na co dzień czy w prywatnie w domu. Wiem to po sobie, więc no wypowiadanie się tylko i wyłącznie na temat tego, jak go znam ze sceny, no byłoby idiotyzmem - podsumowała.