Odkąd Marta Nawrocka została pierwszą damą, media z ogromną uwagą śledzą jej publiczne wystąpienia i stylizacje. Każde jej pojawienie się na oficjalnych wydarzeniach staje się pretekstem do debaty na temat mody. Sporo emocji niejednokrotnie wzbudzały również fryzury Nawrockiej. Postanowiliśmy więc zapytać o nie specjalistę, który na co dzień współpracuje z gwiazdami. Co miał nam do powiedzenia Piotr Sierpiński?

Fryzjer gwiazd wziął po lupę Martę Nawrocką. "Początki były dość nieciekawe"

Ekspert wprost o uczesaniu Marty Nawrockiej. "Jest na dobrym tropie"

W rozmowie z Plotkiem Piotr Sierpiński, fryzjer gwiazd, zdradził, że z uwagą obserwuje publiczne wyjścia pierwszej damy. Jego zdaniem zarówno Marta Nawrocka, jak i jej styliści, w kwestii fryzur poczynili ogromne postępy. - Myślę, że przeszła ogromny progres - może styliści, którzy się nią zajęli - bo faktycznie te początki były dla mnie dość nieciekawe. Ona często występowała w jakichś publikacjach na pierwszych stronach gazet i wydawało mi się, że te wizerunki nie są do końca dopracowane, ale obserwuję ją teraz i wydaje mi się, że to idzie naprawdę w dobrym kierunku. Te włosy są coraz lepiej upięte, wszystko wygląda zgodniej, wszystko komponuje się z całością o wiele ładniej, więc myślę, że już jest na dobrym tropie - powiedział. A Wy co myślicie o fryzurach pierwszej damy? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Modowe wybory Marty Nawrockiej pod lupą Roberta Czerwika. Jednego mu brakuje

Robert Czerwik, znany projektant mody, pojawił się jakiś czas temu w podcaście "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem ocenił styl pierwszej damy. Jego zdaniem Marta Nawrocka ma bardzo dobre momenty, jednak jej kreacjom brakuje nieco "klasyki". - Osobiście dodałbym tam więcej klasyki. I jedyne, na co bym zwrócił uwagę, bo uważam, że wiele z tych stylizacji jest okej, to dobór tkanin. Czasem krój jest świetny, ale widzę, że tkanina mogłaby mieć jakiś mocniejszy splot, żeby się lepiej układała i nie gniotła. To jest taka jedyna moja sugestia - mówił. Zgadzacie się z jego słowami?