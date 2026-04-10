Kaeyra dotarła swoim głosem do szerszego grona dzięki udziałowi w "American Idol" i "America's Got Talent". Szybko zainteresowały się nią radiostacje, a także organizatorzy największych imprez w Polsce. Przy okazji On Air Music Awards 2026 porozmawialiśmy z piosenkarką o jej karierze, muzyce i doniesieniach związanych ze znanym polskim artystą.

Kaeyra o tym, jak to jest z Krzysztofem Zalewskim. Szczera wypowiedź

Jakiś czas temu w kuluarach plotkowano, że Kaeyrę i Krzysztofa Zalewskiego łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Wpływ na to miały m.in. zdjęcia, które publikowali w mediach społecznościowych. Mimo że nie były to ich wspólne fotografie, to kadry były do siebie łudząco podobne. Internauci w komentarzach snuli domyśły. Postanowiliśmy porozmawiać więc z piosenkarką na temat jej znajomości z Zalewskim. Wymowne było to, że nie chciała powiedzieć za dużo na ten temat. - Długo to trzymaliśmy tylko dla siebie - zaczęła gwiazda.

- Myślę, że tak było lepiej. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego, to jest cudowny człowiek. Tylko po prostu nie chcę [nic zdradzać - przyp. red.] - przekazała. - On też lubi swoją prywatność i chcę to tak zostawić - podsumowała Kaeyra.

Marcin Wolniak dopytywał, czy gwiazda byłaby gotowa na związek z mężczyzną, który jest od niej dużo starszy (przypomnijmy, że wokalistka ma "24 lata", a Zalewski 41). - Ja na to tak nie patrzę - zaczęła piosenkarka, śmiejąc się. - Dla mnie jest ważna osoba, jak się przy niej czuję - uzupełniła. Zależy jej, aby potencjalny partner "rozumiał jej świat".

Wiek nie ma znaczenia

- podsumowała.

Krzysztof Zalewski został podsumowany przez Zapendowską. Ma rację?

Ekspertka od emisji głosu w podcaście RMF FM wróciła do kulis pracy przy "Idolu". Przyznała, że program był wymagający, a oceny jury bywały surowe. - Wydaje mi się, że tam trochę żeśmy ludzi skrzywdzili niektórych, ale generalnie jednak wynaleźliśmy tych, którzy byli warci tego - wyznała.

Wśród uczestników szczególnie wyróżniła Krzysztofa Zalewskiego, który wygrał drugą edycję show. Dziś jest jednym z najważniejszych polskich muzyków, a Zapendowska docenia jego rozwój. - Bardzo mi się podoba. Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak. On poświęcił pracę, wiele życia, pewnie wiele emocji, ale ta jego płyta ["ZGŁOWY" - przyp. red.] jest świetna - podkreśliła.