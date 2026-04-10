Tak gwiazdy bawiły się na Jupiterach Roku! Zobacz pełną relację z gali [WIDEO]

1 kwietnia w Warszawie odbyła się trzecia edycja plebiscytu Jupitery Roku - wydarzenia, które co roku przyciąga największe nazwiska polskiego show-biznesu. Na czerwonym dywanie nie brakowało odważnych stylizacji, emocji i momentów, o których długo będzie się mówić. Jeśli chcecie poczuć klimat tej gali, koniecznie obejrzyjcie relację wideo. Kamery uchwyciły znacznie więcej niż tylko wręczenie statuetek!
W tegorocznej edycji to czytelnicy Plotka zdecydowali, kto zasłużył na wyróżnienia. Nagrody trafiły do gwiazd, które w ostatnich miesiącach szczególnie wyróżniały się w mediach.
Tytuł Gwiazdy Roku powędrował do Dody, która tego wieczoru nie tylko odebrała statuetkę, ale też wzbudziła ogromne emocje swoim gestem. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku zwyciężyła Blanka, a nagrodę za Kosmiczne Show Roku otrzymali prowadzący "halo tu Polsat" - Ola Filipek i Olek Sikora.
Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, którzy zostali docenieni jako Supernowa TVP. Statuetkę dla Wschodzącej Gwiazdy (Radio ZET) zdobyła Wiktoria Kida, a Gwiazdą Social Mediów został Damian Tkaczuk. Z kolei Katarzyna Dowbor została uhonorowana nagrodą za wielkie serce.
Jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru była jednak sytuacja z udziałem Dody. Artystka, odbierając wyróżnienie od redakcji, zdecydowała się przekazać je Karolinie Ziółkowskiej - aktywistce walczącej z patologiami w schroniskach dla zwierząt.
To jednak tylko część tego, co działo się podczas Jupiterów Roku. Kulisy, reakcje gwiazd, ich stylizacje i nieoczywiste momenty najlepiej zobaczycie w materiale wideo z wydarzenia - to właśnie tam kryje się prawdziwa energia tej nocy!