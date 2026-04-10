Doda mimo wielu albumów, mając miliony odsłon na YouTubie i rzeszę fanów, którzy znają na pamięć każdy jej hit, przez długi okres nie mogła liczyć na to, aby jej utwory były promowane w radiostacjach. Obecnie ta kwestia diametralnie się zmieniła - piosenki Dody są grane w rozgłośniach, z czego sama zainteresowana nie kryje dumy. Czy w tej branży niezbędne są układy?

Zdaniem piosenkarki, początkujący wokaliści wcale nie mają trudności w tym, aby ich utwory zostały puszczone przez radiostacje. - Wręcz przeciwnie. Teraz młodym wykonawcom jest dużo łatwiej niż tym starszym, którzy są już przysłowiowymi dinozaurami, którym jest dużo ciężej - zaczęła Doda. - Jednak te nowoczesne brzmienia szybciej trafiają do gustów radiostacji, gdyż są tymi tiktokowymi, które rządzą rozgłośniami. Ale to dobrze, bo odwróciła się sprawiedliwość, kiedyś było zupełnie inaczej - uzupełniła gwiazda.

Przy okazji rozmowy z Dodą zwróciliśmy uwagę na jej białą stylizację od Roberta Czerwika. Projektant zdradził, że kreacja ma wyjątkowy charakter, ponieważ powstała w duchu upcyclingu i bazuje na materiałach z historią. - Projekt został zbudowany z istniejących już elementów tkanin i materiałów o własnej historii, które zyskały nowe życie w autorskiej formie. W sukni wykorzystano również deadstocki, czyli tkaniny odzyskane z zamkniętych fabryk oraz archiwalnych magazynów produkcyjnych - ujawnił nam.

Przypomnijmy, że 1 kwietnia odbyła się gala Plotka, na której nie zabrakło Dody. Wokalistka została Gwiazdą Roku i ponadto otrzymała statuetkę Ulubienicy Redakcji. Podziękowała za oba wyróżnienia, ale drugie finalnie oddała aktywistce, Karolinie Ziółkowskiej. - Pragnę przeznaczyć jej tę nagrodę. Dzięki niej właśnie, taki kierownik patoschroniska idzie teraz do więzienia na półtora roku. Tylko dzięki niej i jej dowodom, które zbierała przez osiem lat. Wielkie brawa - przekazała Doda, co wielu zaskoczyło.