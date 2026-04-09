W mediach od miesięcy huczy o relacji Viki Gabor i Giovanniego, wnuka Bogdana Trojanka. Pod koniec 2025 roku muzyk wyjawił, że para wzięła romski ślub. Po uroczystości w mediach społecznościowych nie zabrakło przykrych komentarzy. - Zalały nas mowa nienawiści i hejt. Ja sobie nie zdawałem w ogóle sprawy, że takie coś może być. Przerosło mnie to wszystko. Przerosło moje wnuki, przerosło moją rodzinę. (...) Jest to wielka dyskryminacja. I to jest, jeżeli to jest dyskryminacja, że ktoś brzydko śpiewa, to okej, ale jak to jest na tle rasowym, to jest niebezpieczne - usłyszeliśmy od Bogdana Trojanka. Jak na przykre słowa zareagowali zakochani?

W rozmowie z nami Bogdan Trojanek wyjawił, że jego wnuk Giovanni i Viki Gabor poczuli się dotknięci negatywnymi komentarzami na ich temat. - Bardzo to przeżyli. Wnuk bardzo to przeżywa do tej pory. To mogę tylko tyle powiedzieć, że bardzo i to bardzo, bardzo. Oczywiście, to jest niezwykle krzywdzące, to są 19-letni ludzie, którzy dopiero poznają świat, ich życie dopiero rozkwita. A tu nagle taka fala nienawiści, hejtu i to było spowodowane właśnie na podłożu narodowościowym - usłyszeliśmy. Muzyk wspiera wokalistkę i wnuka. - Oni się tym przerazili. No taka zadra gdzieś została w serduszku - dodał.

Zapytaliśmy Trojanka o ślubne plany Gabor i Giovanniego. Muzyk nie chciał zdradzić szczegółów. - Ślubu żadnego nie było. W naszym prawie romskim to wygląda tak, że oni po błogosławieństwie są mężem i żoną, romskim. A że mieszkamy w Polsce, jako Polacy i katolicy w naszym przypadku, to oni muszą jeszcze iść do urzędu stanu cywilnego i do kościoła - powiedział.

Nie szczędził pozytywnych słów na temat wokalistki. - My cieszymy się, że taka młoda artystka pochodzenia romskiego zrobiła taką fajną karierę i dalej to pielęgnuje, dalej to robi. A że pokochała mojego wnuka, a mój wnuk ją, to tylko się cieszyć - podsumował.