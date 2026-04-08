Bogdan Trojanek to romski wokalista i założyciel zespołu Terne Roma. Muzyk chętnie opowiada w mediach o swojej kulturze, tożsamości i wieloletniej działalności artystycznej. W rozmowie z nami zdradził, jakie znaczenie ma dla niego Międzynarodowy Dzień Romów.

Bogdan Trojanek o Międzynarodowym Dniu Romów. "Podkreślamy naszą obecność"

Trojanek przyznał w rozmowie z nami, że Międzynarodowy Dzień Romów jest dla niego wyjątkowym świętem. - To taki dzień, który pozwala nam pokazać, że my też jesteśmy w danym kraju, żyjemy, podkreślamy naszą obecność, żeby mimo odmienności kulturowej, niekiedy niezrozumienia naszej kultury, to właśnie w tym dniu jest ta okazja, żebyśmy mogli opowiadać, dzielić się naszą kulturą właśnie ze społeczeństwem większościowym - powiedział.

Wyjawił także, czy celebruje to święto z rodziną. - W domu trwają przygotowania jakieś takie, ale bez obecności już kamer, bez opowieści - dodał. Podkreślił, że Międzynarodowy Dzień Romów daje szansę na lepsze zrozumienie i poznanie ich kultury.

Bogdan Trojanek o kulturze romskiej. "To jest chyba najbardziej wartościowe"

W dalszej części rozmowy Trojanek wyjawił, co jest dla niego najpiękniejsze w kulturze romskiej. - Tam jest wiele takich fajnych rzeczy, które nie zostały zapisane w żadnych księgach, w piśmie czy w kodeksie karnym, cywilnym, czy encyklopedii. Jest to takie prawo wymyślone przez naszych pradziadów i to jest przede wszystkim miłość do bliźniego swojego - powiedział nam.

Zdaniem muzyka jedną z najważniejszych wartości wśród Romów jest szacunek do rodziny. - Rzadko kiedy się obrażamy. Ten szacunek i ta pomoc drugiemu, który jej potrzebuje, to jest chyba takie najbardziej wartościowe. Miłość, szacunek do rodziców i dziadków, to jest coś pięknego. Również wychowanie dzieci na dobrych ludzi - skwitował.

Galeria TrojanekOtwórz galerię

Bogdan Trojanek o dyskryminacji Romów. Wspomniał o wnuku i Viki Gabor

Zdaniem Bogdana Trojanka Romowie wciąż mierzą się z dyskryminacją i nieprzyjemnymi komentarzami. Wspomniał o swoim wnuku i Viki Gabor. - Po tym błogosławieństwie mojego wnuka i Viki, to przecież zalały nas mowa nienawiści i hejt. I ja sobie nie zdawałem w ogóle sprawy, że takie coś może być. I przerosło mnie to wszystko i to przerosło moje wnuki, przerosło moją rodzinę - usłyszeliśmy.

Trojanek wyjawił, że wspierał Gabor i wnuka Giovanniego w trudnych chwilach. - Ja jestem odporny na takie rzeczy, no bo już mam swoje lata, doświadczenie, a tacy młodzi ludzie, to oni chcą kwitnąć, oni chcą fajnie żyć, a tu nagle taka mowa nienawiści w internecie się pokazuje, to była masakra. Jest to wielka dyskryminacja. I to jest, jeżeli to jest dyskryminacja, że ktoś brzydko śpiewa, to okej, ale jak to jest na tle rasowym, to jest niebezpieczne - podsumował.