Izabela Janachowska jest jedną z najpopularniejszych polskich ekspertek ślubnych. Choć najczęściej wypowiada się w mediach na tematy związane właśnie ze swoją profesją, przy okazji Wielkanocy postanowiła zrobić wyjątek i zaprosiła kamery "Pytania na śniadanie" do własnego domu. Zdjęcie Janachowskiej z Grzegorzem Dobkiem, dziennikarzem śniadaniówki, przykuło przy tym uwagę internautów. Poszło o jego skarpety.

Izabela Janachowska wpuściła Grzegorza Dobka do domu. "Ten luz jest całkowicie naturalny"

Na opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciu możemy zobaczyć dziennikarza siedzącego obok Janachowej i jej syna Christophera w salonie domu gwiazdy. Zarówno kobieta, jak i chłopiec mają bose stopy, a Dobek białe skarpety. Fakt ten przyciągnął uwagę internautów. "Gość w skarpetkach? No nie i to jeszcze w domu pani od stylu" - głosił jeden z komentarzy. Ekspertka ds. savoir-vivre Marta Augustyn jasno skomentowała sprawę.

- Z punktu widzenia etykiety nie powinniśmy prosić gości o zdejmowanie butów, to oni powinni zadbać o odpowiednie obuwie: zmienne, dopasowane do stylizacji lub po prostu w nienagannym stanie. Z drugiej strony w Polsce zdejmowanie butów w czyimś domu jest bardzo powszechne, więc taka sytuacja wcale mnie nie dziwi - oceniła specjalistka. Jej zdaniem Dobek zdecydowanie nie zaliczył faux pas. - Znam pana Grzegorza osobiście i ten luz jest całkowicie naturalny, dlatego daleka jestem od krytykowania zarówno gospodyni, jak i gościa - skwitowała Marta Augustyn.

Tak mieszka Izabela Janachowska. Luksusowe wnętrza przyciągają uwagę

W materiale "Pytania na śniadanie" mogliśmy przyjrzeć się wnętrzom domu gwiazdy. W pokojach dominują naturalne barwy ziemi zestawione ze złotymi akcentami. Detale te, od mebli po oświetlenie i armaturę, tworzą harmonijną całość z kanapą i fotelami w beżach, bieli i delikatnych brązach. W salonie, jednym z pierwszych elementów, które przyciągają wzrok, jest fortepian ustawiony w samym sercu pomieszczenia. Zdjęcia z domu Janachowskiej znajdziecie w galerii w artykule: "Janachowska otworzyła drzwi swojego luksusowego domu. Złote akcenty i beże to nie wszystko".