Po rozstaniu z Maciejem Pelą Agnieszka Kaczorowska ułożyła sobie życie u boku Marcina Rogacewicza. Zakochani wyglądają na naprawdę szczęśliwych. Na profilach tancerki w mediach społecznościowych co chwile pojawiają się nowe ujęcia z aktorem. Para wydaje się również zgrana w życiu zawodowym. Od miesięcy wspólnie pracują przy autorskim spektaklu tanecznym "Siedem". A co o ich związku mówią liczby? Zapytaliśmy o to numerolożkę Olgę N. Stępińską, która prowadzi Szkołę Numerologii.

Kaczorowska i Rogacewicz tworzą wybuchowy duet. "To energia, która nie idzie na skróty"

Zdaniem numerolożki relacja Kaczorowskiej i Rogacewicza niesie w sobie "napięcie i magnetyzm". - Z zewnątrz widzimy przyciąganie, emocje i silne osobowości. Ale kiedy spojrzymy na tę relację przez pryzmat liczb, okazuje się, że to nie jest zwykłe spotkanie dwojga ludzi. To zderzenie bardzo intensywnych energii, które mają wobec siebie konkretny cel - tłumaczyła. Jak zauważyła, Kaczorowska ma w sobie bardzo wymagające wibracje. - Podwójna karma 16 (karma rodziny) oraz dodatkowa karma 14 (karma związków, zdrady) wskazują na życie pełne lekcji związanych z relacjami, kontrolą i burzeniem iluzji. Jej główna wibracja 8 wzmacnia potrzebę wpływu, stabilności i konkretu, a mistrzowska 44 dodaje temu wszystkiemu ogromnej siły i potencjału do transformacji. To energia, która nie idzie na skróty, tylko wchodzi w sytuacje głęboko, często aż do granic emocjonalnych - wyjaśniła Plotkowi.

Z kolei Rogacewicz reprezentuje zupełnie inny zestaw energii, choć zdaniem numerolożki równie silny. -Jego wibracja 1 daje mu potrzebę działania i prowadzenia, ale obecna w nim 7 (Marcin urodził się 25 dnia miesiąca) wprowadza jednocześnie wycofanie, refleksję i potrzebę przestrzeni. Do tego dochodzi mistrzowska 11, czyli ogromna wrażliwość i intuicja. To człowiek, który potrafi czuć bardzo głęboko, ale nie zawsze chce wszystko pokazywać na zewnątrz - analizowała Olga N. Stępińska.

Kaczorowska i Rogacewicz mają w swoim portrecie mistrzowskie liczby. Co to oznacza?

Jak zauważyła Olga N. Stępińska, to właśnie te różnice tworzą między parą tak silne przyciąganie. Ekspertka nie ma jednak wątpliwości, że na parę czeka mnóstwo wyzwań. - Największym jest dbanie o potencjały liczb życia. Zarówno energia 8, jak i 1 nie lubią ustępować. Każda z nich chce mieć wpływ, decydować i prowadzić. W praktyce oznacza to momenty, w których pojawia się rywalizacja, testowanie granic i próba ustalenia, kto tak naprawdę trzyma ster. Jednocześnie ich dni urodzenia wnoszą zdolność do refleksji i dystansu, co może być dla nich ogromnym wsparciem - jeśli tylko zdecydują się z tego korzystać - analizowała.

Mimo tych trudności, jej zdaniem związek Kaczorowskiej i Rogacewicza pod względem numerologicznym ma w sobie ogromny potencjał. - Oboje mają w swoim portrecie mistrzowskie liczby 44 i 11, które tworzą razem przestrzeń do głębokiej transformacji, rozwoju i zrozumienia. To relacja, która może prowadzić do bardzo ważnych wniosków, ale tylko wtedy, gdy obie strony są gotowe wyjść poza walkę o rację i wejść w prawdziwe zrozumienie siebie nawzajem - dodała.