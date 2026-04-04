Maciej Pela jest zawodowym tancerzem, ale na Instagramie nieustannie pokazuje, że nie tylko taniec jest jego pasją. 36-latek uwielbia gotować i piec. Dzieli się więc z internautami kolejnymi przepisami i pomysłami na obiady, przekąski i desery. Teraz w rozmowie z nami zdradził, że na Wielkanoc przygotuje zaskakujące danie, które Polkom i Polakom raczej nie kojarzy się z tym świętem.

Maciej Pela w rozmowie z redaktorką Plotka pochwalił się, że tę Wielkanoc spędzi z córkami. Wszystko dzięki ustaleniom dotyczącym opieki naprzemiennej, którą zawarł w sądzie z Agnieszką Kaczorowską. - Według ugody święta spędzają na zmianę raz u jednego, raz u drugiego rodzica. Jest to sprawiedliwy podział - powiedział.

Co ciekawe, Pela przygotowuje specjały na świąteczny stół według własnych przepisów. Zdradził, że jednym z nich będą... pierogi z farszem, w którym znajdzie się kiełbasa. - Na pewno planuję zrobić pierogi z twarogiem, ziemniakami, białą kiełbasą i świeżym majerankiem. To jest przepis, który stworzyliśmy razem z moją serdeczną koleżanką Agatą Gwiazdowską. No i będą na pewno jakieś mazurki, mój ulubiony z kajmakiem - mówił. Tancerz wygadał się też, że będzie miał w kuchni pomoc. - Tak że coś zrobię, natomiast wiem, że moja mama będzie szaleć, będziemy wspólnie pichcić - podsumował. Jak widać, u Peli zapowiadają się rodzinne święta.

W prima aprilis Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak Marcin Rogacewicz trzyma dłoń na jej brzuchu. Fotografię okraszono wymownym podpisem: "Czekamy". Weronika Zając zapytała Pelę, jak odnosi się do takich "żartów" z ciąży. Tancerz, a zarazem były partner Agnieszki Kaczorowskiej, nie owijał w bawełnę.

- Są takie tematy trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy bardzo niską dzietność, bardzo duże trudności z zachodzeniem w ciążę. Część ludzi nie akceptuje więc tego typu żartów i to jest zrozumiałe - powiedział. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

