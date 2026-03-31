31 marca Sandra Hajduk-Popińska, którą na co dzień możecie znać przede wszystkim z "Dzień dobry TVN" poinformowała, że już niebawem połączy siły z Michałem Figurskim. Duet zaprasza na nową, wspólną audycję do Antyradia. "Już jutro o 22:00 - i nie jest to prima aprilis. Już dawno myśleliśmy o tym, żeby zrobić wspólną audycję, dlatego czekamy na was 1 kwietnia w najlepszym polskim eterze" - poinformowała prezenterka. W rozmowie z Plotkiem zdradziła też więcej szczegółów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hajduk o sukcesie "DDTVN" i hejcie na Koroniewską. Mają pewien patent

Sandra Hajduk-Popińska ujawnia kulisy współpracy z Michałem Figurskim. "Mamy podobne myślenie"

- Michał zakładał Antyradio, więc kiedy trafiłam do stacji, myślałam o nim jako o raczej niedostępnym, zdystansowanym gościu, niechętnym nowym głosom rozgłośni. Szybko jednak okazało się, że się myliłam - wyznała nam Hajduk-Popińska, opisując początki pracy z Figurskim. Prędko dziennikarz ujawnił jednak przed nią swoje całkiem inne oblicze. - Figur był od początku mojej drogi w Anty bardzo wspierający i zaproponował, że koniecznie kiedyś musimy spróbować poprowadzić audycję razem - skomentowała dalej prezenterka.

Właśnie nadarzyła się ku temu okazja, a redaktor naczelny dał nam tę możliwość, więc 1 kwietnia przejmujemy stery późnowieczornego pasma. I to nie będzie nasze ostatnie słowo w tym duecie

- podkreśliła Hajduk-Popińska, zaznaczając też, że z Figurskim mają podobne poglądy co do pracy w radiu, choć również sporo ich różni. - Mamy podobne myślenie o tym szczególnym radiu, zupełnie inne zawodowe ścieżki i apetyt na robienie rzeczy po swojemu - skwitowała na koniec rozmowy dziennikarka.

Słuchacze nie mogą doczekać się nowej audycji Sandry Hajduk-Popińskiej i Michała Figurskiego

Pod postem z informacją o nowej audycji w Antyradiu prędko pojawiły się komentarze słuchaczy stacji. Nie kryją, że są bardzo ciekawi, co dziennikarze dla nich przygotowali. "Zacząć urodzinowy miesiąc w waszym towarzystwie? - Super sprawa", "O fajnie!", "Włączę na pewno!", "Będzie ogień!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów w mediach społecznościowych.