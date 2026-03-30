Agata Młynarska o karierze Anny Popek. Posłużyła się wymownym cytatem

Agata Młynarska była gościnią najnowszego odcinka podcastu "Galaktyka Plotek". W trakcie wywiadu poruszony został wątek Anny Popek, która po wieloletniej współpracy z Telewizją Polską zaczęła pracować dla TV Republika. Co Młynarska sądzi o jej decyzjach? Tak wypowiedziała się na ten temat.

Agata Młynarska została zapytana, czy w imię utrzymania swojej pozycji zawodowej byłaby gotowa zaangażować się we współpracę z Telewizją Republika, podobnie jak zrobiła to Anna Popek. - Posłuchaj, to nie jest pytanie do mnie. Ponieważ moje życie toczy się inną drogą. Ja nie jestem Anną Popek i nie ja podejmuję decyzje Anny Popek. Ja nie oceniam innych decyzji, bo ja nie jestem powołana, żeby innych oceniać. Ja mogę mieć inny pomysł na własną drogę - wyznała.

Agata Młynarska postanowiła przytoczyć cytat swojego taty. - Zresztą wrócę do tego cytatu (...): "Bo chociaż jest niejeden szlak, po którym trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i kark ugiąć przed byle kim, rozważ tę myśl, a potem idź, idź własną drogą". To jest tekst, który zbudował mój kręgosłup moralny, to jest tekst, który jest moim kompasem - stwierdziła. Młynarska dodała, że nie patrzy na decyzje innych, ale chce być uczciwa wobec siebie.

Agata Młynarska w 2016 roku odeszła z Telewizji Polskiej. W podcaście "Galaktyka Plotek" wróciła do rozstania z publicznym nadawcą. Wyznała, że sytuacja polityczna miała wpływ na jej odejście z telewizji. - Ja przez swoje życie w telewizji publicznej przeszłam przez wizje kilkunastu prezesów, nie skłamię. I bardzo dobrze widać było, kiedy interes polityczny brał górę nad rozsądkiem wolności słowa, czy też wolności, nawet tworzenia - zaczęła. Wspomniała o władzach Telewizji Polskiej. - Przyszedł nowy prezes, wszystko było jasne, a byłoby moją naiwnością, gdybym ja tego nie dostrzegła. Dlatego odeszłam jako pierwsza - dodała dziennikarka.