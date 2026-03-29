Marta Nawrocka w wiosennym różu. Stylista wyznał, co mogło być lepiej

W Niedzielę Palmową przed Pałacem Prezydenckim oraz w jego wnętrzach zaprezentowano efektowne kurpiowskie palmy wielkanocne. Ręcznie wykonane kompozycje przyciągały uwagę zarówno swoją formą, jak i bogatą symboliką. Wśród gości, którzy z zainteresowaniem oglądali wystawę, znalazła się Marta Nawrocka. Jej obecność zwróciła uwagę nie tylko ze względu na rangę wydarzenia, ale również dzięki starannie dobranej stylizacji. O jej ocenę poprosiliśmy stylistę Michała Musiała.

Marta Nawrocka w różowym garniturze w Niedzielę Palmową. Stylista wskazał, co można było zrobić lepiej

Pierwsza dama postawiła na elegancki wiosenny zestaw w odcieniu pudrowego różu. Garnitur o dopasowanym kroju podkreślał sylwetkę, zachowując przy tym oficjalny charakter. Stylista pozytywnie ocenił dobór stroju. - Widać, że Marta Nawrocka wyraźnie poczuła wiosnę. Pokazała się w różowym garniturze, który prezentował się naprawdę dobrze. Fason bardzo dobrze podkreślił sylwetkę pierwszej damy i całość leżała nienagannie - ocenił Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Stylista zwrócił jednak uwagę na jeden element stylizacji, który jego zdaniem mógł zostać lepiej dobrany i jeszcze korzystniej wpłynąć na całość. - Nawrocka uzupełniła look białą koszulą, którą zapięła pod samą szyję i kolorową broszką. Tutaj lepiej sprawdziłby się niewracający uwagi top, który nadałby stylizacji lekkości i optycznie wydłużyłby sylwetkę - dodał. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Marta Nawrocka w różowym garniturze w Niedzielę Palmową. Stylista wskazał, co można było zrobić lepiej Otwórz galerię

Stylista zasugerował, w jakiej fryzurze Marta Nawrocka wypadłaby lepiej

Michał Musiał odniósł się także do fryzury pierwszej damy, wskazując, że choć była poprawna, to istniała bardziej korzystna alternatywa, która lepiej dopełniłaby całą stylizację. - Fryzura pierwszej damy sama w sobie nie jest zła, lecz w tym przypadku lepiej sprawdziłyby się rozpuszczone, naturalnie wymodelowane włosy. Ostatecznie całość nie wypadła źle, ale mogło być lepiej - podsumował stylista.

