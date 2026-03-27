Karol Nawrocki nie ukrywa swojej pasji do sportu, zwłaszcza piłki nożnej, i tym razem również pojawił się na trybunach PGE Narodowego, by wspierać reprezentację Polski. Choć w ostatnim czasie spotyka się z chłodnym przyjęciem ze strony kibiców na meczach ligowych, po wygranej kadry nad Albanią (2:1) odwiedził naszych piłkarzy w szatni. Na wideo widać, jak prezydent trzykrotnie pyta "Kto wygrał mecz?", a drużyna i sztab odpowiadają gromkim "Polska!". Tę sytuację omówiliśmy z byłym bramkarzem, Radosławem Majdanem.

Karol Nawrocki pogratulował piłkarzom meczu. Radosław Majdan nie jest zaskoczony

- To jest taka standardowa procedura - zaczął Majdan w rozmowie z nami. - Ten okrzyk mówi "jestem z wami, jestem jednym z was". Patrząc na historię prezydenta i jego powiązania z piłką nożną, należało się tego spodziewać - zaznaczył Majdan, przypominając, że Nawrocki związał część życia z boiskiem. Wiadomo między innymi o jego grze w juniorach Lechii Gdańsk oraz byciu członkiem drużyny Ex Siedlce Gdańsk. - Wie, jak reagują piłkarze i jakie okrzyki są wzniesione po meczu w szatni, więc to jest naturalna reakcja, biorąc pod uwagę skalę zwycięstwa - ocenił Majdan.

Dopytaliśmy następnie Majdana, jak obecność prezydenta może wpływać na grających. - Myślę, że nasi piłkarze nie wybiegają za daleko, jeśli chodzi o preferencje polityczne - zaczął. - Bardziej doceniają to, że prezydent im pogratulował, zszedł do szatni i zamanifestował z nimi to ważne zwycięstwo. Myślę, że dla piłkarzy to było sympatyczne - podsumował.

Radosław Majdan śledził mecz z Albanią. Tak ocenia zmagania piłkarzy

Były bramkarz nie ukrywa, że czwartkowy wieczór nie obył się bez nerwów i nieoczekiwanych momentów. Pochwalił wprowadzenie Oskara Pietuszewskiego i bramkę Zielińskiego. - Przepiękny gol Piotra Zielińskiego, który pokazał, że jest liderem reprezentacji na boisku - powiedziała nam. - Robert Lewandowski dał nam bardzo ważną bramkę, pokazał, że można na niego liczyć w trudnych momentach - dodał, wspominając, że jego gol po bramce Albanii nieco obniżył presję na stadionie. - W drugiej połowie mieliśmy więcej dobrych momentów niż w pierwszej - zaznaczył Majdan. - Wygraliśmy zasłużenie - dodał na koniec.