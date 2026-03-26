26 marca reprezentacja Polski zmierzyła się na PGE Narodowym z Albanią. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana walczy o udział w tegorocznym mundialu. Zwróciliśmy uwagę na to, co tego wieczoru miał na sobie selekcjoner naszej kadry. Jan Urban postawił na marynarkę i białą koszulę, które połączył z eleganckimi spodniami. Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z Plotkiem przyjrzała się jego stylizacji. Ma jasne wnioski. Jej uwagę przykuło połączenie stylów.

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Jan Urban pod lupą stylistki. Tak ekspertka oceniła jego stylizację

Stylistka modowa podkreśla, że Jan Urban "prezentuje od początku meczu bardzo odświeżony wygląd". - Nie założył tego wieczoru garnituru, a granatową marynarkę z szarymi spodniami. Scalił look elementem najbardziej widocznym, czyli białą koszulą z wysokim kołnierzykiem, która nadaje mu bardzo dynamiczny charakter - podkreśliła w rozmowie z Plotkiem Rubasińska-Ianiro. - To nie jest detal. To jest gamechanger. Biel podkreśla klasę i twarz, podbija kontrast, daje efekt "czystości" i kontroli. - dodaje ekspertka, zaznaczając, że nawet bez krawatu koszula nadaje elegancji. - To jest dokładnie ten typ triku, który wygląda jak przypadek, ale nim nie jest - skwitowała stylistka.

Jan Urban został selekcjonerem. Radosław Majdan nie krył zachwytu

Jan Urban zastąpił w roli selekcjonera Michała Probierza w lipcu 2025 roku. Wybór trenera reprezentacji zawsze wzbudza spore emocje. W rozmowie z Plotkiem w zeszłym roku Radosław Majdan nie krył zachwytu tym wyborem. - Ma dużą charyzmę, jest koncyliacyjny. Będzie mógł załagodzić te wszystkie niewyjaśnione konflikty, mam na myśli zabranie opaski Robertowi Lewandowskiemu - podkreślił już na wstępie były piłkarz. - Tam jest dużo niedopowiedzianych sytuacji. Jan Urban pokazał niejednokrotnie, że ma bardzo dobry kontakt i z dziennikarzami, i z zawodnikami, i z działaczami klubu. Nie dlatego, że jest osobą lubiącą ulegać presji, ale ma w sobie wewnętrzny spokój. Jest doświadczonym trenerem. Woli pracować niż wzniecać konflikty. Będzie cieszył się szacunkiem - podsumował Majdan.