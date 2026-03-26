Z nami cztery odcinki "Królowej przetrwania". Dotychczas jedną z najbardziej wyrazistych postaci nowego sezonu jest Ilona Felicjańska. Modelka została kapitanką swojej drużyny i próbuje nią zarządzać. W pewnym momencie doszło do rozmowy w zespole Bombowych Bab. Natalisa opowiadała o tym, jak się samookaleczała. Reakcja 52-letniej celebrytki na jej historię bardzo nie spodobała się wielu widzom. W rozmowie z Plotkiem Felicjańska skomentowała sprawę. Wspomniała o trudnych warunkach w programie.

REKLAMA

Afera po odcinku "Królowej przetrwania". Ilona Felicjańska zabrała głos

Natalisa podzieliła się z koleżankami z drużyny swoją osobistą historią i przyznała, że tatuaże zakrywają blizny. Uczestniczki przejęły się jej wyznaniem, ale Ilona Felicjańska przyznała, że ją "przytłaczają takie historie". - Ja mogę słuchać. Wiem, że Ilonę przytłaczają, ale ja nie chciałam ci w jakiś sposób... To są ciężkie sprawy - odparła Maja Rutkowski. - Znaczy wiesz, oczywiście, jak ty mówisz o samookaleczaniu, no to ja już widzę tę historię ciężką, która do tego doprowadziła i dlatego może świadomie nie kontynuowałam, bo jest poranek i obciążają mnie takie historie - uzupełniła w odpowiedzi modelka.

- Szczerze, zawahałam się, czy ci nie powiedzieć: "Wiesz co, może rzeczywiście potem o tym pogadamy, bo nie chcę Ilonie psuć humoru". To nie jest normalne, ja nie powinnam się tak czuć, że nie mogę ci czegoś powiedzieć przy stole, bo Ilonie zepsuję humor, a to są takie rzeczy, gdzie ja ledwo uszłam z życiem. Najbardziej niekomfortowo czuję się przy Ilonie po prostu - mówiła Natalisa. Widzowie również nie byli zadowoleni z tego, co mówiła Felicjańska. To o sprawie powiedziała nam modelka.

Mogę tylko wyrazić swój smutek i zrozumienie wobec niezadowolenia. W tych skrajnych warunkach również emocjonalnie wyraziłam, co czułam w danej chwili, a to ważna zasada dotycząca mojej choroby - uzależnienia

- przyznała w rozmowie z Plotkiem. Felicjańska zmagała się z uzależnieniem od alkoholu. "Ja wiem, że jestem osobą uzależnioną i będę nią do końca życia, chociaż czuję się wolna. Czuję się uwolniona" - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Konflikt w "Królowej przetrwania". Oto pokłóciły się uczestniczki

W czwartym odcinku programu doszło do spięcia pomiędzy drużynami. Chodziło o zadanie, w którym poprzez gąbki przyczepione do strojów kąpielowych, uczestniczki miały transportować wodę do zbiornika. Ania zaczęła wrzucać piasek, by podwyższyć stan wody. Zarzucała, że przeciwniczki również to robią. - Co ty robisz, Ania? - krzyczała Felicjańska. - Wy to samo robicie. (...) Ilona nie bądź hipokrytką - odpowiedziała Sowińska. - Ania, jesteś w c**j konfliktowa - uznała Natalisa. - Naprawdę lepiej wygrać z klasą niż oszustwem - komentowała całą sytuację zniesmaczona Felicjańska. Tu poznacie dalszą część sprawy: Afera w "Królowej przetrwania". Doszło do poważnej sprzeczki. "Nie bądź hipokrytką"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.