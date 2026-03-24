Czy związek Serowskiej i Hakiela ma przyszłość? Ekspertka od numerologii stawia sprawę jasno

Od kiedy Marcin Hakiel i Dominika Serowska potwierdzili swój związek w 2023 roku, wzbudzają spore zainteresowanie w świecie show-biznesu. Narodziny ich syna, Romea, tylko wzmocniły obraz pary, która - przynajmniej na pierwszy rzut oka - wygląda na dość zgraną. Czy jednak za tym obrazem stoi coś więcej? Czy ich relacja ma potencjał, by przetrwać lata? O to zapytaliśmy numerolożkę, Olgę N. Stępińską, która przeanalizowała ich związek przez pryzmat liczb.

Zobacz wideo Serowska musiała zostawić syna Hakielowi. Zapytaliśmy o kryzys w związku

Marcin Hakiel i jego prawdziwa natura. Numerologia mówi jasno: potrafi kochać bardzo głęboko

Zdaniem ekspertki, relacja tej pary nie jest przypadkowa. Już same daty urodzenia wskazują na wyraźną, ale jednocześnie spójną dynamikę. Według niej to układ, który można opisać następująco: "miękkość spotyka strukturę". Z jednej strony mamy energię emocji, bliskości i potrzeby budowania relacji, z drugiej - konkret, zasady i silne dążenie do stabilizacji. I właśnie to zestawienie ma być fundamentem ich związku.

W analizie Marcina Hakiela pojawia się obraz mężczyzny silnie nastawionego na relacje i życie rodzinne. Numerologia wskazuje, że to typ partnera, dla którego dom i bliskość są kluczowe. - To mężczyzna, który naprawdę chce wracać do domu. I on sam to potwierdza: "po prostu lubię wracać do domu i chyba to jest dla mnie najważniejsze" - zauważyła ekspertka.

Numerolożka podkreśliła, że osoby o tej energii "naprawdę potrzebują bliskości, ciepła i poczucia, że ktoś na nie czeka". Dodała też, że w jego przypadku mamy do czynienia z wyjątkowo silną wibracją, która sprawia, że tego typu osoby "kochają czasem bardziej niż sami są kochani. To osoby, które często uczą miłości innych… nawet kosztem siebie". To również ktoś, kto unika konfliktów i naturalnie dąży do zgody.

Dominika Serowska pod lupą numerologii. W związku stawia na kontrolę i konkret

Zupełnie inaczej wygląda energia, którą reprezentuje Dominika Serowska. W jej przypadku dominują cechy takie jak zdecydowanie, ambicja i potrzeba kontroli nad rzeczywistością. Ekspertka podkreśliła, że to osoby, które "nie mówią: 'zobaczymy', tylko ustalają: 'tak ma być'". Równie istotna jest u niej potrzeba stabilności i jasno określonych zasad.

Jak wynika z analizy, Serowska najlepiej funkcjonuje tam, gdzie wszystko ma swoją strukturę i sens - a poczucie bezpieczeństwa daje jej konkret, a nie emocjonalne deklaracje. W opisie sporządzonym przez Stępińską pojawia się też ciekawy wątek różnic w podejściu do materialnych aspektów związku. Dla Serowskiej ważne są symbole jakości i bezpieczeństwa, dla Hakiela - emocjonalne znaczenie relacji. - W ich historii medialnej pojawia się ciekawy motyw. Dominika mówi: "jak nie będziesz miał tego pierścionka, to nie przychodź", a Marcin? Nazywa ją "szefową" i… odkłada pieniądze. (...) Dla niego dom to emocje i bezpieczeństwo, dla niej dom to stabilność i kapitał - wyjaśniła numerolożka.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska - czy są sobie pisani? Numerolożka nie ma wątpliwości

Po tym, co przekazała Stępińska, na pierwszy rzut oka taki układ może wydawać się trudny - spokojny, ugodowy partner i silna, konkretna kobieta. Jednak według numerolożki to właśnie w tej różnicy tkwi ich siła. Ekspertka zwróciła uwagę, że w tej relacji nie chodzi o walkę o dominację, ale o naturalny podział ról. - On daje przestrzeń, spokój i akceptację, a ona - kierunek, strukturę i decyzję - zaznaczyła. To sprawia, że zamiast konfliktu pojawia się uzupełnianie.

Czy to związek na lata? Według numerolożki ten układ ma realne szanse na trwałość, ale pod pewnymi warunkami. Kluczowe jest wzajemne zrozumienie i akceptacja różnic. - To może być stabilne połączenie, jeśli obie strony szanują swoje role i granice - dostrzegła.

Nie oznacza to jednak, że relacja jest całkowicie pozbawiona wyzwań. Silniejszy temperament Dominiki może prowadzić do napięć, ale - jak podkreśliła Stępińska - cechy Marcina, takie jak cierpliwość i skłonność do łagodzenia konfliktów, mogą skutecznie je rozbrajać.