Marta Nawrocka przyleciała do Waszyngtonu. W mediach pojawiły się pierwsze zdjęcia pierwszej damy, która wzięła udział w spotkaniu inauguracyjnym zorganizowanym przez Melanię Trump. Szczyt odbył się w amerykańskim Departamencie Stanu. Jest związany z koalicją żony Donalda Trumpa - "Fostering the Future Together" – "Wspólnie kształtujemy przyszłość", która ma na celu wspieranie i ochronę dzieci.

Uwagę na wydarzeniu przykuła stylizacja Marty Nawrockiej, w której pierwsze skrzypce grała beżowa marynarka. Kreację oceniła dla nas Ewa Rubasińska-Ianiro. - Nie ma tu zaskoczeń, a raczej estetyczna przewidywalność. Współczesne pierwsze damy coraz częściej poruszają się w obrębie jednego, dobrze znanego kodu: stylu spopularyzowanego przez Melanię Trump. To bezpieczna mieszanka profesjonalizmu, kontrolowanej kobiecości i wizualnej siły. Moda od kilku sezonów chętnie sięga po język garnituru. Problem w tym, że sam garnitur nie niesie za sobą żadnej gwarancji jakości ani autorytetu. Wręcz przeciwnie, ustawia poprzeczkę wyżej - powiedziała nam.

Ekspertka podkreśliła, że zaprezentowana przez Nawrocką kreacja może stanowić wyzwanie i być kłopotliwa. - W tej estetyce każdy detal zaczyna pracować przeciwko noszącej: zbyt miękka konstrukcja, źle wyważone ramiona, tkanina bez odpowiedniej gramatury - dodała. - Profesjonalizm nie zaczyna się od fasonu, tylko od jakości: materiału, krawiectwa, konstrukcji. Dopiero na tym fundamencie można budować wizerunek. Wszystko inne pozostaje stylizacją, a czasem jedynie jej imitacją bez klasy. Bo choć nazywamy to inspiracją, w praktyce często jest to po prostu brak własnego języka - usłyszeliśmy.

Wydarzenie ze szczegółami opisano na stronie prezydent.pl. "Małżonce Prezydenta podczas obrad towarzyszył wiceszef Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Andruszkiewicz, a także Joanna Szczygielniak, członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP" - czytamy. Przekazano także informacje na temat dalszych aktywności pierwszej damy. 25 marca Marta Nawrocka pojawi się na spotkaniu wysokiego szczebla w Białym Domu, gdzie wygłosi przemówienie.