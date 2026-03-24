Z dnia na dzień na stacjach benzynowych rosną ceny paliwa. Jest to wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie, który odczuwamy w naszych portfelach. Problem nie ominął również Łukasza Sędrowskiego, którego widzowie mogą kojarzyć z piątej edycji "Rolnik szuka żony". Na swoim Instagramie 24 marca opublikował zdjęcie, na którym możemy zobaczyć szokującą kwotę, jaką wydał na paliwo. W rozmowie z Plotkiem podzielił się przemyśleniami w tej sprawie.
Na relacji na Instagramie Sędrowskiego pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, ile wydał na paliwo. Jest to dokładnie kwota 2111,67 zł - za litr ON rolnik zapłacił 8,69 zł. "Kiedy karmisz swojego jelenia" - napisał, dodając emotkę traktora. W rozmowie z Plotkiem Sędrowski przyznał, że zatankował na polskiej stacji benzynowej. - Drożejące paliwo podnosi koszty całego łańcucha, drożeją nawozy, drożeje transport płodów rolnych. Każda złotówka więcej wydana na litrze oleju napędowego drastycznie obniża rentowność gospodarstwa - podkreślił.
Rolnik podkreślił, że praca w polu jest zależna od warunków pogodowych. - Jeśli jest okno pogodowe, które jest bardzo krótkie, trzeba pracę wykonać jak najszybciej. Intensywność paliwa i jego wykorzystanie wzrasta. Nie ma miejsca na czekanie na obniżki cen - mówi nam. - Rolnicy coraz częściej stawiają na nowoczesne oszczędniejszy sprzęt i technologie rolnictwa precyzyjnego, aby zużywać mniej paliwa na hektar, jednak wymaga to dużych inwestycji początkowych, zaciągania kredytów na wiele lat - dodaje. Zaapelował również do ministra rolnictwa. - W tej chwili nasz minister rolnictwa, Stefan Krajewski, obiecał dopłaty do tanich kredytów, ale na razie cisza i limitów brak. Panie ministrze proszę dopomóc - przekazał.
Rolnik w rozmowie z Plotkiem zaznaczył, że cena paliwa wpływa na opłacalność pracy. - Dla polskiego, europejskiego rolnika cena paliwa to być albo nie być. Każdy wzrost na stacji jest bezpośrednim ciosem w opłacalność naszej pracy - mówił Swędrowski. - Nie mamy wpływu na ceny skupu swoich produktów, często zostajemy z wyższymi kosztami, których nie ma jak zrekompensować - zaznaczył. - Niestety, idzie drożyzna i konsument w sklepie odczuje wyższe ceny. Stanie przed kolejnym dylematem - wydać więcej na jedzenie za większe pieniądze czy opłacić rachunki - podsumowuje uczestnik "Rolnik szuka żony".