W najnowszym odcinku "Galaktyki Plotek" gościnią była Agata Młynarska, która rozmawiając z prowadzącym Marcinem Wolniakiem poruszyła między innymi ostatni gorący temat patoschronisk. Nie zabrakło więc odniesienia do kłótni między Dodą a Magdą Gessler, która zarzuciła wokalistce, że jej działania były zabiegiem PR-owym. Doda w odwecie nazwała Magdę Gessler "wrednym czupiradłem". Teraz to sprawy odniosła się Agata Młynarska.

REKLAMA

Zobacz wideo Młynarska rozumie irytację Dody na Gessler? "Nie należy zapominać o istocie"

Agatcie Młynarskiej też zarzucano lansowanie się na pomocy. Tak to wspomina

W podcaście Agata Młynarska odniosła się do swoich doświadczeń. Okazuje się, że lata temu spotkała się z podobnymi reakcjami jak Doda, która ratowała psy z patoschronisk. - Opowiedziałam o idei adopcji i rodzin zastępczych, ale nie zwierząt, tylko ludzi, to dowiedziałam się, że się lansuje poprzez dzieci z domu dziecka - wspomniała.

Nie ukrywała, że zarzuty były absurdalne, ale zdaje sobie sprawę, że przełamała tabu i opowiedziała o tym, w jaki sposób można pomagać innym. - Jeżeli chcesz z tego skorzystać, możesz to zrobić, ja ci powiem, jak. Na moim przykładzie widać, że to działa. To nie o to chodzi, żeby liczyć się z tym, co inni o tobie pomyślą, bo to jest bardziej o nich, a nie o tobie - podkreśliła.

Agata Młynarska rozumie, dlaczego Doda zirytowała się na Magdę Gessler? Wspomniała o ważnej rzeczy

Marcin Wolniak spytał Agatę Młynarską, czy wobec tego zrozumiała jest ta irytacja Dody na słowa Magdy Gessler o wybielaniu się na pomocy. Dziennikarka nie miała wątpliwości i zwróciła uwagę, co w tej sprawie jest najważniejsze.

Oczywiście, dlatego, że to jest zawsze przy tego typu osobach i postaciach, które robią coś bardzo spektakularnego, robią coś bardzo ewidentnego, a które jednocześnie są na swój sposób barwne, widowiskowe, kontrowersyjne, a przynajmniej wzbudzają różne kontrowersje, bo i Magda Gessler należą do takich osób, i Doda należy do takich osób, to tym bardziej ta piana, która powstaje, jest coraz bardziej wzajemnie napędzającym się takim szumem, ale nie należy zapominać o istocie. Doda wsadziła kij w schroniska i bardzo dobrze, i chwała jej za to - podkreśliła.