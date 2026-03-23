Denise Richards postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat ingerencji w wygląd twarzy i pokazała kulisy swojej metamorfozy we wpisie przygotowanym razem z lekarzem. Specjalista szczegółowo wyjaśnił, jakie zmiany zaszły w jej twarzy – od poprawy układu brwi, przez odmłodzenie konturu czoła, po odświeżenie okolic oczu. Przedstawiliśmy efekty tej przemiany znanemu ekspertowi od medycyny estetycznej.

Denise Richards po liftingu oczami Krzysztofa Gojdzia. Ma kilka uwag

Tego typu zabieg jest bardzo popularny u gwiazd - u nas w Polsce również widzimy "odmienione" twarze celebrytek, które zachwalają lifting. Krzysztof Gojdź nie jest jednak w pełni przekonany do metamorfozy gwiazdy "Żon Beverly Hills" . - Mam mieszane odczucia, patrząc na przemianę Denise Richards - zaczął ekspert w rozmowie z nami. - Z jednej strony widać, że wygląda bardzo świeżo i dużo młodziej. Skóra jest napięta, praktycznie bez zmarszczek, rysy wygładzone… i to robi wrażenie. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę zniknęła ta jej naturalna mimika i charakter twarzy, który kiedyś był jej znakiem rozpoznawczym jako aktorki - dodał Gojdź.

Wspomniał, że obecnie twarz aktorki wygląda za bardzo perfekcyjnie. - Moim zdaniem to nie jest tylko jeden zabieg – wygląda to raczej na połączenie liftingu twarzy + botoksu + wypełniaczy. Efekt jest "ładny", ale trochę zbyt idealny, jak filtr na żywo. Nie mówię, że to źle – każdy ma prawo robić ze swoim wyglądem, co chce. Po prostu dla mnie z poprzednim wyglądem jako aktorka była bardziej naturalna - podkreślił. Podzielił się na koniec ciekawym wnioskiem. Gojdź sądzi, że gwiazda wygląda obecnie młodziej, ale przemiana twarzy może wpłynąć na jej aktorską karierę.

Denise Richards miała obawy przed zabiegiem

Aktorka opowiedziała o kulisach decyzji o lifitngu opowiedziała w rozmowie z magazynem "Allure". Richards przez lata była przeciwna liftingowi, obawiając się ingerencji w wygląd, który jest kluczowy w jej zawodzie. Ostatecznie jednak zmieniła zdanie - impulsem były kompleksy związane z szyją, które, jak przyznała, mogą mieć podłoże genetyczne. Z czasem doszła do wniosku, że zamiast doraźnych trików poprawiających wygląd, chce trwalszego efektu.

