Blanka w ostatnich latach stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w polskim show-biznesie. Aktualnie jest trenerką w "The Voice Kids", a na swoim koncie ma także występy w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z Plotkiem wyjawiła, jak wspomina przygodę z tym show.

REKLAMA

Do "TzG" angażują gwiazdy, które dobrze tańczą. Blanka widzi niesprawiedliwość?

Blanka szczerze o "Tańcu z gwiazdami". Tak mówi o udziale doświadczonych w tańcu osób

Na starcie wokalista wyjawiła nam, czego nauczyło ją "Taniec z gwiazdami". Jak się okazało, wyniosła z niego dużo pozytywów. - Pokory, zdecydowanie. I bardzo dużo dał mi kondycji fizycznej. Ja teraz jestem przed moim sezonem koncertowym i właśnie muszę sobie zrobić taki mini bootcamp jak w "Tańcu z gwiazdami", żeby wejść na te obroty, bo rok temu było to dużo prostsze i dużo łatwiejsze - wyznała Blanka, doceniając przy tym, jak program wpłynął na jej kondycję. Dalej piosenkarka podzieliła się refleksją nad kwestią udziału osób, które przed "Tańcem z gwiazdami" miały już doświadczenie w tym zakresie.

Wydaje mi się, że nie ma w tym też nic niesprawiedliwego, bo ciężko jest wybrać tak naprawdę osoby, które na pewno nie miały nic wspólnego nigdy z tańcem, bo są po szkołach aktorskich, w szkołach aktorskich też jest nieraz taniec

- oceniła Blanka, odnosząc się do własnego przykładu. - Ja też miałam trochę experience [ang. doświadczenie] taneczny, tańczyłam w takich grupach disco dance, jak byłam malutka, jeździłam na zawody, więc ciężko mi powiedzieć. (...) To jest co edycję, ten temat jest co edycję, więc wydaje mi się, że nie jest to nic wow - skwitowała na koniec.

Tak Blanka poradziła sobie w "Tańcu z gwiazdami". Jej eliminacja zszokowała wiele osób

Przypomnijmy, że Blanka była jedną z uczestniczek 16. edycji "Tańca z gwiazdami", w której partnerował jej Mieszko Masłowski. Piosenkarka bardzo dobrze sobie radziła, a widzowie w dużej mierze sądzili, że może nawet wejść do finału. Blanka pożegnała się jednak z show tuż przed półfinałem. Pary zaprezentowały wówczas tańce ludowe. Jej eliminacja wywołała poruszenie wśród widzów. Głos zabrali nawet profesjonalnie tancerze.

- Ja byłem przekonany, że Blanka będzie w finale! I szczerze, to uważam, że pod względem tanecznym totalnie nie powinna odpaść, bo tańczyła świetnie - skomentował dla Plotka Michał Kassin. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Tancerze niemal zgodni co do przyczyny porażki Blanki w 'TzG'. 'To może zgubić'".

