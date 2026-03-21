21 marca Filip Chajzer zadebiutował w "halo tu polsat". Widzowie mogli obejrzeć materiał, w którym dziennikarz pytał rozmówców, jak spędzają pierwszy dzień wiosny. Chajzer dyskutował m.in. z właścicielami punktów gastronomicznych i wypytywał ich o "interesy". Pogawędził także z parami, które wypoczywały nad wodą. Na końcu odwiedził ośrodek rehabilitacji zwierząt, gdzie rozmawiał o bocianach. Debiut Chajzera odbił się w sieci szerokim echem. Postanowiliśmy zapytać nowego reportera "halo tu polsat", jak czuje się po powrocie do telewizji. Jego komentarz nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Wygląda na to, że widzowie tęsknili za Chajzerem w roli reportera. W sieci pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy. "Ale super, że Filip znowu w telewizji!", "Bardzo fajnie wyszło", "Końcówka wygrała wszystko", "Bardzo przyjemnie się oglądało" - pisali internauci. Sam Chajzer również nie krył ekscytacji.
"To jeden z najfajniejszych dni ostatnich lat. Urodziłem się reporterem i na zawsze nim będę. Trzy lata temu założyłem, że będę umiał bez tego żyć, otworzyłem biznes. Okazało się jednak, że miłości nie da się oszukać. Z mikrofonem wśród ludzi na ulicy znowu czuję, że żyję" - mówił w rozmowie z Plotkiem.
W 2024 roku Filip Chajzer pojawił się w programie "Onet Rano". Tam został zapytany o to, czy widzowie będą go mogli jeszcze zobaczyć w roli reportera. Dziennikarz nie owijał w bawełnę. - Ja kocham telewizję i powiedziałem, że ja do telewizji wrócę, tylko że na swoich zasadach. To znaczy - nikt nigdy nie będzie decydował o moim samopoczuciu - mówił wówczas Chajzer. - Czyli to nie jest koniec twojej kariery w telewizji? - dopytywał prowadzący. - Nie kariery. Mojego hobby w telewizji. To już będzie hobby - dodał.
