21 marca Filip Chajzer zadebiutował w "halo tu polsat". Widzowie mogli obejrzeć materiał, w którym dziennikarz pytał rozmówców, jak spędzają pierwszy dzień wiosny. Chajzer dyskutował m.in. z właścicielami punktów gastronomicznych i wypytywał ich o "interesy". Pogawędził także z parami, które wypoczywały nad wodą. Na końcu odwiedził ośrodek rehabilitacji zwierząt, gdzie rozmawiał o bocianach. Debiut Chajzera odbił się w sieci szerokim echem. Postanowiliśmy zapytać nowego reportera "halo tu polsat", jak czuje się po powrocie do telewizji. Jego komentarz nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Filip Chajzer zadebiutował w "halo tu polsat". "Urodziłem się reporterem i zawsze nim będę"

Wygląda na to, że widzowie tęsknili za Chajzerem w roli reportera. W sieci pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy. "Ale super, że Filip znowu w telewizji!", "Bardzo fajnie wyszło", "Końcówka wygrała wszystko", "Bardzo przyjemnie się oglądało" - pisali internauci. Sam Chajzer również nie krył ekscytacji.

"To jeden z najfajniejszych dni ostatnich lat. Urodziłem się reporterem i na zawsze nim będę. Trzy lata temu założyłem, że będę umiał bez tego żyć, otworzyłem biznes. Okazało się jednak, że miłości nie da się oszukać. Z mikrofonem wśród ludzi na ulicy znowu czuję, że żyję" - mówił w rozmowie z Plotkiem.

Filip Chajzer kocha telewizję. Swój powrót zapowiadał już dwa lata temu

W 2024 roku Filip Chajzer pojawił się w programie "Onet Rano". Tam został zapytany o to, czy widzowie będą go mogli jeszcze zobaczyć w roli reportera. Dziennikarz nie owijał w bawełnę. - Ja kocham telewizję i powiedziałem, że ja do telewizji wrócę, tylko że na swoich zasadach. To znaczy - nikt nigdy nie będzie decydował o moim samopoczuciu - mówił wówczas Chajzer. - Czyli to nie jest koniec twojej kariery w telewizji? - dopytywał prowadzący. - Nie kariery. Mojego hobby w telewizji. To już będzie hobby - dodał.

