Blanka jest nową trenerką w bieżącej edycji "The Voice Kids". Wraz z Cleo i Tribbsem wspiera młodych i uzdolnionych wokalnie uczestników talent show. Jak czuje się w tej roli? W rozmowie z Plotkiem poruszyła też temat kariery Roxie Węgiel, która także zaczynała w popularnym formacie Dwójki. Czy muzyczny rozwój Roxie robi na Blance wrażenie?

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka o "The Voice Kids" i karierze Roxie Węgiel

Blanka o kulisach pracy w "The Voice Kids". Padło pytanie o młody wiek uczestników

W rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając, Blanka wyznała, że doskonale czuje się w roli trenerki "The Voice Kids". Zaznaczyła, że od dawna ma do czynienia z bardzo młodymi odbiorcami, których ma także wśród swoich fanów. - Od początku mojej kariery miałam bardzo młodych fanów, więc wydaje mi się, że ten instynkt gdzieś zawsze przemawiał przeze mnie. Mam nadzieję, że jestem dobrą trenerką dla młodego pokolenia, dla dzieciaków. Staram się być i świetnie się tam bawię - powiedziała Blanka.

Reporterka Plotka dopytywała, czy uczestnicy programu są w dobrym momencie emocjonalnym na rozpoczęcie kariery w tak młodym wieku. Blanka przyznała, że z tym bywa różnie. Zaznaczyła jednak, że bardzo ważne jest wsparcie, które uczestnikom show zapewnia produkcja programu. - Myślę, że nie ma nigdy dobrego momentu. U każdego jest różnie. Natomiast jeśli dzieciaki są pod dobrą opieką rodziców, dobrą opieką produkcji naszego programu, to jest bardzo dobry outlet na spełnianie swoich marzeń - dodała trenerka "The Voice Kids". Jak pójdzie kolejnym uczestnikom? Obejrzyjcie kolejny odcinek 21 marca o godz. 20:30 na antenie TVP2 i VOD.

Blanka o karierze Roxie Węgiel: Zupełnie szczerze...

Przypomnijmy, że zwycięzca "The Voice Kids" będzie miał prawo do reprezentowania Polski na Eurowizji Junior. Pierwszą, historyczną zwyciężczynią talent show Dwójki była Roxie Węgiel, która później zwyciężyła także na Eurowizji Junior z utworem "Anyone I Want To Be". W rozmowie z Plotkiem Blanka wypowiedziała się na temat kariery swojej koleżanki z branży. - Myślę, że robi to, co kocha i to, co czuje. Ciężko mi powiedzieć, bo aż tak nie śledzę, zupełnie szczerze. Natomiast, robi swoje i tylko dalej - stwierdziła Blanka.

