Marcela Leszczak przez lata związana była z Michałem Koterskim, jednak ich relacja była burzliwa. Kilka razy rozstawali się i schodzili, a w 2024 roku zdecydowali się na sformalizowanie związku. Pod koniec 2025 roku ogłosili jednak, że to koniec ich małżeństwa. Byli partnerzy nie prali publicznie brudów i odnoszą się do siebie z szacunkiem. Leszczak porozmawiała z reporterką Plotka i wyznała, jaką ma dziś relację z Koterskim. Wyjawiła również prawdę o nowym partnerze. Wiadomo, gdzie pracuje.

Marcela Leszczak opowiedziała o nowym partnerze. Wyjawiła, czym się zajmuje

Marcela Leszczak w rozmowie z Weroniką Zając podkreśliła, że w każdej relacji należy szukać czegoś innego. Leszczak przyznała, że w nowym związku jest szczęśliwa. - Tajemnica nie jest, bo już wszystkie media rozpisały się kilka miesięcy temu. Jestem szczęśliwa i za dużo o tym nie mówię. Nie chcę, żeby Michał o tym czytał i się czuł z tym niekomfortowo - podkreślała, dodając, że unika tematu również ze względu na znajomych, byłych teściów i syna.

Wyjawiła, że jej partner nie jest w żaden sposób związku z show-biznesem. - Znajdując kogoś z show-biznesu, dwoje ludzi ciągnie się ku górze. Wiadomo, jak to funkcjonuje w tej sferze zawodowej. Mój partner w branży gastronomicznej jest, więc to jest zupełnie coś poza moim wyobrażeniem i wiedzą. Jest jeden punkt, w jakim nasze drogi się łączą. To jest najważniejsze. To, czym się zajmujemy, to jest element poboczny - powiedziała Plotkowi.

Marcela Leszczak o obecnej relacji z Michałem Koterskim

Leszczak i Koterski starają się utrzymywać dobrą relację. Celebrytka zaznacza, że wpływa na to wiele czynników. Jednym z nich jest na pewno fakt, iż jej rodzice rozwiedli się bez obciążania swoich dzieci. Nie dochodziło do awantur czy przepychanek o majątek. - Będąc świadkiem tego, myślę, że przełożyłam to na rozstanie z Michałem. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby nas nie poróżniły pieniądze, majątek, różnice w wychowywaniu Fryderyka. Akceptuję aktualny stan rzeczy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby się dogadać. Różnie bywa, nie chcę mówić, że jest zawsze super, kolorowo - wyjawiła.

Celebrytka podkreśliła, że obie strony się szanują. - Mamy dużo szacunku do siebie i myślę, że to działa w dwie strony. Michał nie pozwoliłby źle o mnie powiedzieć nikomu. Tak samo jak nie pozwolę nikomu źle powiedzieć o Michale. Na tyle lat wybrałam takiego partnera. Jest ojcem mojego ukochanego syna. Zawsze będzie częścią mojego życia - mówiła. - Będziemy się często spotykali, jak to ma miejsce. Pozostajemy w częstym kontakcie, bo mamy syna, który jest na etapie, że lubi trochę tam przekoloryzować i dużo rzeczy weryfikujemy - przyznała.