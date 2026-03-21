Taki naprawdę jest Zenek Martyniuk. Edyta Folwarska się wygadała. "Prywatnie jest..."

Edyta Folwarska nie ma wątpliwości - Zenon Martyniuk poza sceną to zupełnie inny człowiek, niż mogłoby się wydawać. Co zdradziła na temat muzyka w rozmowie z Plotkiem?
Edyta Folwarska jest dobrze znana użytkownikom Instagrama, którzy lubią śledzić rolki o relacjach damsko-męskich, zabawnych sytuacjach z codzienności i kulisy pracy z gwiazdami. Folwarska jest szczególnie blisko wokalistów disco polo, a to za sprawą roli prowadzącej w polsatowskim programie "Disco Star". To tam pracuje z Zenkiem Martyniukiem, z którym co pewien czas nagrywa zasięgowe rolki. 

Edyta Folwarska w rozmowie z Plotkiem wyznała na wstępie, że uwielbia Zenka Martyniuka. W rozmowie z reporterką Weroniką Zając uchyliła rąbka tajemnicy i wyznała, jaki wykonawca disco polo jest w prywatnych relacjach. - Prywatnie jest bardzo nieśmiały. Jak my oglądamy wywiady, kiedy on z wami rozmawia i czuję, że on jest taki nieśmiały, taki swojski, taki "swój chłop" - to on taki jest na co dzień. Prezenterka wspomniała też, że podczas pracy przy programie Zenek Martyniuk zaskoczył ją swoją reakcją. - Ostatnio nagrywaliśmy "Disco Stara" i ja nagrywałam sobie te moje rolki. I mówię mu: "Zenek, nagrywam rolkę", a on: "Naprawdę? To jest też chcę!". I mam tego Zenka na rolkach - dodała Edyta Folwarska. 

Edyta Folwarska nagrywa rolki również z Maciejem Pelą. Internauci są zgodni

W ostatnim czasie Edyta Folwarska zaczęła nagrywać treści również z Maciejem Pelą. Na Instagramie pojawiło się sporo wspólnych rolek influencerów dotyczących głównie relacji męsko-damskich. Pod jednym z filmików internauci zaczęli doszukiwać się aluzji do byłej żony Peli, Agnieszki Kaczorowskiej. "Gdyby twoja żona zaczęła zarabiać 100 tys. miesięcznie, zostałbyś w domu?" - możemy przeczytać na początku wspominanego filmiku. Na nagraniach widzimy później, jak Pela i Folwarska odgrywają "scenki z życia", w którym tancerz sprzątał i gotował na zawołanie. Filmiki zakończono jednak krótką puentą, którą wypowiada Pela. - Chłopaki, jednak nie warto - mówi do kamery w ostatniej scenie. 

Internauci nie przeszli obok tego nagrania obojętnie. "Oczywiście, że nie warto! W obie strony", "Co za przesłanie", "Rozumiemy aluzję", "Nic dodać, nic ująć!", "Uwielbiam twoje poczucie humoru i dystans", "Wszyscy zrozumieli jego przekaz. Brawo, Maciej" - czytamy pod wpisem. 

