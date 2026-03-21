Joanna Przetakiewicz uwielbia Londyn, w którym niegdyś mieszkała z nieżyjącym dziś Janem Kulczykiem. Swego czasu chętnie mówiła w mediach o nowoczesnym apartamencie w prestiżowej dzielnicy Belgravia. Dziś odwiedza Londyn z rodziną i przyjaciółmi. Udaje się do modnych lokali i na spotkania biznesowe, nie zapominając o uważności, ponieważ na ulicach Londynu często dochodzi do kradzieży. Tę kwestię poruszyliśmy w rozmowie z przedsiębiorczynią na pierwszych urodzinach Hdrey.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Przetakiewicz o podróże do Londynu

Zapytaliśmy Przetakiewicz wprost, czy czuje jakiekolwiek niebezpieczeństwo na ulicach Londynu. - Absolutnie to czuję. Powinniśmy docenić, jak dobrze my mamy w Warszawie - zaczęła Przetakiewicz. - Tutaj możemy chodzić bezpiecznie po ulicy, mając w ręku torebkę, telefon i zegarek. W Londynie? To jest niemożliwe - dodała. Dopytaliśmy zatem, jak przedsiębiorczyni porusza się po tamtejszych ulicach. - Staram się mieć coś w kieszeni, nie wyjmować telefonu - wyznała.

W marcu Przetakiewicz odwiedziła również Francję, gdzie sytuacja również nie wygląda kolorowo. - Jeszcze gorzej jest w Paryżu i w Nowym Jorku. W związku z tym ten bezpieczny świat, który istniał ileś lat temu, strasznie się skurczył, nie istnieje i nigdy nie wróci - przekazała gwiazda. Tym bardziej docenia Warszawę, którą zresztą zachwycają się obcokrajowcy. - Nie ma nic ważniejszego niż to, że bezpiecznie idziesz ulicą i nie musisz oglądać się za siebie, czy przypadkiem ktoś na elektrycznym rowerze nie podjedzie i nie wyrwie ci telefonu z ręki - podsumowała.

Twórczyni La Manii jest wzięła ślub z Rinke Rooyensem. Co pewien czas jednak w wywiadach poruszany jest wątek dawnej relacji Przetakiewicz z Janem Kulczykiem, o której sama zainteresowana mówi otwarcie i z szacunkiem. W rozmowie dla "W związku" wspomniała o tym, że związała się z majętnym Polakiem jako kobieta, która sama miała stabilny biznes, o czym wielu nie wie.

- Myślę, że nigdy nie doszłoby do naszego związku, gdyby nie to, że ja byłam kompletnie, totalnie niezależna. Pomimo że ja byłam matką trójki dzieci, rozwiedzioną, to ja byłam już na takim etapie, że pracowałam od kilkunastu lat. Miałam swoją firmę, w związku z tym to jest zupełnie inne postrzeganie kobiety, która jest niezależna, a takiej, która może być tą, co liczy na pewną pomoc, wsparcie, bez względu na to, jakie są jej uczucia - wyznała.

