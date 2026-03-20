Justyna Steczkowska wielokrotnie podkreślała, że to właśnie rodzina jest jej największą siłą i fundamentem, który pozwala jej odnaleźć równowagę w świecie show-biznesu. W natłoku koncertów, nagrań i medialnych obowiązków zawsze znajduje czas dla najbliższych, traktując ich jako bezpieczną przystań i źródło inspiracji. To właśnie ta harmonia między życiem zawodowym a rodzinnym sprawia, że artystka od lat pozostaje jedną z najbardziej cenionych i autentycznych postaci w polskim show-biznesie. Z tej racji ogromną wagą przykłada do świąt.

Wokalistka doczekała się z Maciejem Myszkowskim trójki dzieci. Ma syna Leona, Stanisława oraz najmłodszą Helenę. Okazuje się, że synowie gwiazdy przejmują stery w kuchni podczas Wielkanocy. - Ja już czekam, bo Leon ze Stasiem zaczęli już przygotowywać potrawy, więc jestem szczęśliwa. Nie mogę doczekać się tych wszystkich pyszności oraz tego, że trzy dni jesteśmy z rodziną, siedzimy razem - opowiedziała Steczkowska w rozmowie z nami. - Ciągle jesteśmy w rozjazdach, co prawda z moim synem Leonem widzę się często, bo razem jeździmy na koncerty, ale Stasiu jest na studiach i ja wracam, on się uczy. Kiedyś mieliśmy więcej czasu na to, żeby coś razem robić - przekazała następnie.

Steczkowska nie ukrywała, że przez ostatnią Eurowizję musiała się bardziej skupić na karierze, dlatego też każda rodzinna celebracja po tym okresie jest dla niej bezcenna. - Czuję, że tego czasu jest trochę za mało, więc na te święta tym bardziej się cieszę - dodała.

Pewnym przełomem w życiu rodzinnym Steczkowskiej będzie z pewnością ślub jej starszego syna. Myszkowski od lat jest związany z Ksenią, z którą są oficjalnie narzeczeństwem. Steczkowska nie ukrywa sympatii do przyszłej synowej i bardzo się cieszy z miłości tej dwójki. Zapytaliśmy przy okazji wokalistkę o to, czy jako mama odczuwa stres w związku ze ślubem syna. - Nie, bo to jest jego własny wybór, a skoro tak wybrał, to znaczy, że jego serce dobrze podyktowało mu tę decyzję. To jest jego życie, jego ślub, dziewczyna, z którą będzie żył mam nadzieję całe życie - zaznaczyła.

- Ja w ogóle jestem fajną teściową. Dla każdej dziewczyny - zaznaczyła ze śmiechem Steczkowska. Wspomniała następnie o partnerce Leona. - Mam z nią bardzo dobrą relację. Wybory moich dzieci są dla mnie najważniejsze, nie wyobrażam sobie, że ja im mówię, co mają w życiu robić. To jest wręcz niedozwolone. Zawsze stanę za ich wyborami, szczególnie za tymi podyktowanymi sercem - podsumowała.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!