Przetakiewicz zdradziła, jaka poza kamerami jest Chodakowska. Ależ słowa!

Joanna Przetakiewicz i Ewa Chodakowska to kobiety, które lubią zabierać głos w ważnych sprawach. Pod koniec lutego 2026 roku mogliśmy zobaczyć spot fundacji trenerki "Pokochaj swoje ciało. Ocal swoje życie", do którego zaangażowała polskie gwiazdy. "To projekt społeczno-edukacyjny, który jednoczy wybitnych ekspertów medycznych, osoby z doświadczeniem choroby otyłościowej oraz wpływowe postaci mediów we wspólnym celu: walce ze stygmatyzacją oraz wprowadzenie nowego, opartego na empatii języka do debaty publicznej o zdrowiu" - mogliśmy przeczytać. W kampanię zaangażowała się Przetakiewicz, która chętnie mówi o zdrowiu i dbaniu o psychikę. Poruszyliśmy z nią temat tej współpracy na urodzinach Hdrey.

Joanna Przetakiewicz połączyła siły z Ewą Chodakowską. Taka jest poza kamerami

Założycielka La Manii była w szoku, kiedy dowiedziała się, że z otyłością zmaga się nie tylko sporo dorosłych w Polsce, ale i dzieci. - Wchodząc do sklepu spożywczego, najchętniej sięgają po kolorowe żelki, cukierki, batony. Przecież nie kupują nasion chia czy siemienia lnianego... [...] Najbardziej są uwiedzeni opakowaniami tego całego świństwa, które dzisiaj się sprzedaje - przekazała nam Przetakiewicz. Tym bardziej poczuła potrzebę misji i połączenia sił z Chodakowską. Jaką jest osobą prywatnie?

- Bardzo zaangażowaną, autentyczną - przekazała przedsiębiorczyni. - To jest dziewczyna, która jest pełna pasji i której bardzo zależy. W związku z tym ją doskonale rozumiem - zaznaczyła Przetakiewicz widząc, że ma z Chodakowską wiele wspólnego. Docenia jej pracę związaną z ruchem, która przekłada się na pracę głowy. - W zdrowym ciele zdrowy duch i prawdą jest, że treningi, spacery nieprawdopodobnie wspomagają zdrowie psychiczne - uzupełniła.

Joanna Przetakiewicz prowadzi zdrowy tryb życia. Cieszy się w związku z prohibicją

Od 1 czerwca w stolicy zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży trunków w punktach handlowych i na stacjach paliw. Większość radnych poparła nowe przepisy. Joanna Przetakiewicz przyjęła tę zmianę z aprobatą, podkreślając skalę problemu z używkami w kraju. - Nareszcie mądra decyzja! Przestańmy pozwalać się okłamywać, że istnieje tak zwana 'bezpieczna ilość wypicia alkoholu'. Na zdrowie, trawienie lub poprawę nastroju… To są marketingowe brednie producentów alkoholu - skomentowała w rozmowie z nami.

