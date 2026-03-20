Podczas imprezy z okazji pierwszych urodzin marki kosmetycznej Hdrey zaroiło się od gwiazd. Na evencie brylowały m.in. Doda, Justyna Steczkowska, Joanna Opozda, Karolina Pisarek, Joanna Przetakiewicz czy Blanka. O ocenę fryzur z eventu poprosiliśmy stylistę gwiazd, Piotra Sierpińskiego.

W rozmowie z Plotkiem Piotr Sierpiński wskazał TOP3 najlepiej uczesanych gwiazd z imprezy Hdrey. Zdecydowanie zachwyciła go Justyna Steczkowska. - Za każdym razem, kiedy widzę włosy Justyny Steczkowskiej, zachwycam się blaskiem, który aż bije po oczach. Wykończenie zawsze perfekcyjne, objętość i długość, która jest niesamowicie kobieca - stwierdził Sierpiński.

Na wyróżnienie w oczach eksperta zasłużyła także Joanna Opozda. - Elegancka, miękka, niewymuszona fryzura Joanny to przykład na to, jak umiejętnie podkreślić całą stylizację. Włosy lekko pofalowane odbijają światło, dodając im pięknego blasku, a zaczesane do tyłu podkreślają pięknie ramiona. Brawo - zachwycał się stylista gwiazd.

Do TOP3 najlepiej uczesanych z eventu Hdrey Piotr Sierpiński wybrał także Edytę Herbuś. - Wow! Naturalna objętość, lekko uniesione włosy i tekstura, która idealnie wpasowuje się w całą stylizację. To dowód na to, że mimo bardzo wyraźnej stylizacji całość wygląda bardzo spójnie - podkreślił Piotr Sierpiński.

Niestety fryzjer nie miał nic dobrego do powiedzenia na temat włosów Małgorzaty Opczowskiej. W jego opinii celebrytka zaliczyła wpadkę. - Ups! Tu ewidentnie poszło coś nie tak. Kiedy stawiamy na proste włosy, zadbajmy o ich kondycję, w przeciwnym razie będzie to wyglądało właśnie tak. Włosy są sprostowane, bez kształtu, a końcówki wołają o pomoc - narzekał ekspert. Dostało się także Marcie Krupie. - Nie, nie, nie! Fakt, że sukienka jest zabudowana po szyję nie daje nam przestrzeni na to, aby zrobić tzw. domowy koczek i wskoczyć na czerwony dywan. Na pierwszy rzut oka widać, że nie było tu pomysłu na fryzurę i niestety to właśnie przykuło uwagę - stwierdził Piotr Sierpiński.

