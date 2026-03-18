W Warszawie szykują się duże zmiany. Rada miasta przegłosowała wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Od 1 czerwca 2026 roku kupienie alkoholu po godz. 22 w sklepie albo na stacji benzynowej stanie się po prostu niemożliwe. Tym samym stolica dołącza do grona miast, które już wcześniej postawiły na nocną prohibicję. To wywołało mieszane uczucia. Specjalnie dla Plotka w sprawie wypowiedziała się aktorka Agnieszka Więdłocha.

Agnieszka Więdłocha zapytana o prohibicję w Warszawie. Powiedziała to wprost

Agnieszka Więdłocha nie przebierała w słowach, mówiąc o nocnej prohibicji. Wprost wyznała, że jej zdaniem to bardzo dobry pomysł. Wypowiadała się jednak tylko za siebie. - Każda walka z ograniczeniem (walka, by ograniczyć alkohol - przyp. red.) jest w jakiś sposób dobra. Może będzie to jakby sygnał dla ludzi, żeby jednak to ogarniczać. Zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć, nie jestem ekspertem. To jest bardzo indywidualna sprawa - wyznała.

Dodała, że w tej kwestii muszą być ustalone zasady. - Jeżeli chodzi o jakieś ograniczenia czy swobody obywatelskie - no cóż, jednak musimy mieć pewne zasady, bo każdy robiłby, co chce. Więc to nie jest takie złe - skwitowała.

Agnieszka Więdłocha wyznała Plotkowi, że zdecydowanie nie zgadza się z opinią, że teatr i balet nikogo nie interesują. Podczas nocy oscarowej organizowanej przez Canal+ Polska w warszawskim KinoGramie aktorka z uśmiechem skomentowała te doniesienia.

- Teatr, balet i opera nie są wymierającymi gatunkami, wręcz przeciwnie. Uważam, że teatr przeżywa swoje wielkie "boom" po pandemii, gdzie ludzie bardzo chcą zobaczyć aktora na żywo i to widać po tym, jak wielu mamy widzów w teatrze - przekazała gwiazda. Aktorka odniosła się do słów Timothee Chalameta. - Na szczęście myli się i tych widzów jest coraz więcej - podsumowała z uśmiechem Agnieszka Więdłocha.

