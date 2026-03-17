Już niedługo widzowie będą mogli obejrzeć dwie nowe adaptacje powieści Bolesława Prusa pt. "Lalka". Za pierwszą z nich odpowiada Netflix. Platforma niedawno pokazała zwiastun serialu, w którym zagrają z Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt. Premiera zaplanowana jest na drugą połowę roku. Z kolei we wrześniu zobaczymy filmową ekranizację, której koproducentem jest TVN. Tutaj Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a w Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński. Obie produkcje wzbudzają mnóstwo emocji. O opinię na ich temat zapytaliśmy ostatnio Tomasza Raczka. Krytyk filmowy postawił sprawę bardzo jasno.

REKLAMA

Tomasz Raczek wprost na temat nowych "Lalek". "To jest niepoważne"

Tomasz Raczek nie ukrywa, że zwiastuny i doniesienia na temat obu produkcji to za mało, by wróżyć, która "Lalka" odniesie większy sukces. - Na podstawie doniesień, że ktoś powiedział i ja zasłyszałem i będę swoją opinię jakąś budował na podstawie plotek czy jakichś przekazów... To jest niepoważne - zaczął w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.

Następnie zwrócił uwagę na aktorki, które wcielą się w Izabelę Łęcką. Która według niego może wypaść lepiej? - Mogę tylko powiedzieć, że z dwóch aktorek, które są powołane do zagrania Izabeli Łęckiej, bardziej jestem ciekawy tego, co zrobi Sandra Drzymalska. Ale to tylko dlatego, że znam ją jako aktorkę i wydaje mi się aktorką nowocześniejszą. W związku z czym liczę na to, że zaproponuje coś nowego i to będzie odświeżające. Ale może się okazać, że wcale tak nie będzie. Także tyle moich przewidywań - dodał.

Tomasz Raczek o filmie Agnieszki Holland. Ma jedno "ale"

W tym roku polskim kandydatem do Oscarów był film "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Niestety produkcja nie znalazła się nawet na tzw. krótkiej liście, czyli zawężonej liście kandydatów do oscarowych nominacji. Co o filmie sądzi Tomasz Raczek? - Jestem pewien, że Polska Komisja postawiła nie na ten film, na który powinna. Domyślam się, że głównym argumentem było to, że owszem, "Franz Kafka" jest dobrym filmem, ale przede wszystkim, że zrobiła go Agnieszka Holland, osoba znana na całym świecie, znana i szanowana także w Hollywood. A więc liczono, że ma większe szanse na to, żeby była dostrzeżona, bo po prostu jest postacią uniwersalną - tłumaczył Plotkowi.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak i Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!