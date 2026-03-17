Nie od dziś wiadomo, że oscarowa gala to nie tylko święto filmu, ale też święto mody. Podczas tegorocznego wydarzenia odbywającego się w nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu uwagę skradło kilku mężczyzn, którzy swoje klasyczne, wieczorowe garnitury, przełamali ozdobnymi broszkami czy przypinkami. Na ten detal zdecydowali się m.in. Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Adrien Brody, Kieran Culkin, Kumail Nanjiani, Wagner Moura czy Joel Edgerton. O komentarz na temat niespodziewanego trendu w męskiej modzie poprosiliśmy projektanta Roberta Czerwika.

Robert Czerwik ocenił oscarowe broszki.

Robert Czerwik w rozmowie z Plotkiem stwierdził, że wbrew pozorom mężczyźni mają nieco łatwiej niż kobiety, jeśli chodzi o modę. - Nasze pole manewru jest zdecydowanie węższe, mniej tu ryzyka, mniej zmiennych. Trudno naprawdę "zepsuć" stylizację, jeśli zakładamy dobrze skrojony, dopasowany garnitur on w dużej mierze robi całą robotę za nas - mówi projektant.

- I właśnie dlatego tak bardzo interesujące jest to, co wydarzyło się w tym sezonie na Oscarach. Bo przy tej ograniczonej bazie zaczynają grać detale. Coraz więcej mężczyzn sięga po akcesoria: dopinki w formie kwiatów, broszki, szpilki drobne elementy, które nagle budują cały charakter looku. To są rzeczy subtelne, ale jednocześnie bardzo wyszukane i świadome - tłumaczy modowy ekspert.

Czerwik podkreśla także, że bardzo widocznie zmienia się również podejście panów do tego rodzaju ozdób i przełamywania schematów. - I, co najważniejsze, widzę, że mężczyźni przestają się tego bać. Wchodzą w to odważniej, z większą pewnością siebie, traktując modę jako narzędzie wyrazu, a nie tylko bezpieczny uniform - zaznacza projektant. - A ja uśmiecham się pod nosem, bo mam poczucie, że ten kierunek już od dawna wprowadzam na naszym rynku, pokazując, że męska elegancja może mieć detal, gest i osobowość - podsumował ekspert w rozmowie z Plotkiem.

Ewa Minge dostrzega zmiany na czerwonym dywanie

Ewa Minge w rozmowie z nami oceniła najlepsze kreacje na tegorocznych Oscarach. Projektantka zwróciła przy tym uwagę, że gala może być symbolem zmian w modzie czerwonego dywanu. - Zamiast prowokacji i nagości coraz częściej pojawiają się stylizacje, które stawiają na kunszt projektowania, luksusowe materiały i elegancję. Wygląda więc na to, że era szokowania powoli ustępuje miejsca nowej estetyce, bardziej dopracowanej, świadomej i bliższej prawdziwemu haute couture - mówi nam Minge.

