Teatr i balet to wymierające gatunki? Więdłocha aż zaniosła się śmiechem

Timothée Chalamet znalazł się w centrum wizerunkowej burzy po swojej wypowiedzi o "wymierających" formach sztuki, która wywołała falę krytyki tuż przed rozdaniem Oscarów. Słowa aktora o operze i balecie spotkały się z reakcją zarówno fanów, jak i środowiska artystycznego. Do sprawy, w rozmowie z nami, odniosła się Agnieszka Więdłocha.

Timothée Chalamet wywołał burzę. Agnieszka Więdłocha nie kryła rozbawienia

Więdłocha nie sądzi, że teatr i balet to "wymierające gatunki". - Absolutnie nie - zaznaczyła rozbawiona podczas nocy oscarowej z Canal+ Polska w warszawskim KinoGramie. - Teatr ani balet, ani opera nie są wymierającymi gatunkami, wręcz przeciwnie. Uważam, że teatr przeżywa swoje wielkie "boom" po pandemii, gdzie ludzie bardzo chcą zobaczyć aktora na żywo i to widać po tym, jak wielu mamy widzów w teatrze - przekazała gwiazda.

Nawiązała ponownie do słów amerykańsko-francuskiego gwiazdora. - Na szczęście myli się i tych widzów jest coraz więcej - podsumowała z uśmiechem Agnieszka Więdłocha. Przypomnijmy, że śmiała wypowiedź Chalameta doczekała się także reakcji artystycznych instytucji. O stanowiskach Metropolitan Opera oraz Royal Ballet and Opera pisaliśmy w tej publikacji.

Timothée Chalamet pojawił się na Oscarach z ukochaną. Kylie Jenner miała do niego uwagę

Duet gwiazd pojawił się na gali osobno, ale już na widowni Jenner i Chalamet siedzieli razem. To właśnie wtedy kamery uchwyciły ich nietypową interakcję. W pewnym momencie aktor zaczął żartować, składając dłonie w "pistolet" i udając, że strzela w stronę publiczności, co najwyraźniej nie spodobało się jego partnerce. Nie kryła zdziwienia i zażenowania tym, co pokazał jej partner.

Zachowanie gwiazdora szybko wywołało reakcję Kylie Jenner. Jak mówiła ekspertka od czytania ruchu warg, Nicola Hickling w rozmowie z "The Mirror", celebrytka nie kryła irytacji. Gdy Chalamet próbował się tłumaczyć, ona przewróciła oczami i miała uciąć sytuację dosadnym komentarzem. "Zachowujesz się jak dziecko, więc się zamknij" - miała tym samym przekazać Kylie Jenner.