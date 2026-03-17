W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu odbyła się 98. gala wręczenia Oscarów. Wydarzenie było pełne zaskakujących zwrotów akcji. Najwięcej nagród zdobył film "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Produkcja "Wielki Marty" nie otrzymała żadnej statuetki, co spotkało się z lawiną komentarzy w mediach społecznościowych. Polskim kandydatem do nagród był film "Franz Kafka" Agnieszki Holland, jednak produkcja nie znalazła się na liście nominacji. Co o całej sytuacji sądzi Tomasz Raczek?

REKLAMA

Zobacz wideo "Franz Kafka" w reżyserii Holland. Tak wygląda zwiastun

Tomasz Raczek przyznał w rozmowie z Marcinem Wolniakiem, że jego zdaniem Polska mogła postawić na inny film, wybierając kandydata do walki o Oscara. Zasugerował też, że na wybór mogła wpłynąć międzynarodowa rozpoznawalność Agnieszki Holland. - Jestem pewien, że Polska Komisja postawiła nie na ten film, na który powinna. Domyślam się, że głównym argumentem było to, że owszem, "Franz Kafka" jest dobrym filmem, ale przede wszystkim, że zrobiła go Agnieszka Holland, osoba znana na całym świecie, znana i szanowana także w Hollywood. A więc liczono, że ma większe szanse na to, żeby była dostrzeżona, bo po prostu jest postacią uniwersalną. (...) Poza tym to był taki film w dużej mierze niepolski. Trochę czeski, trochę niemiecki - powiedział.

Galeria RaczekOtwórz galerię

W dalszej części rozmowy Tomasz Raczek podkreślił, że jego zdaniem film "Dom dobry" został niesłusznie pominięty przy wyborze polskiego kandydata do Oscara. - Ja to środowiska filmowego bardzo często nie rozumiem. Wiem, że ono jest małe, wiem, że różne prywatne interesy tu się krzyżują, a jak jest małe środowisko, to łatwo o to, żeby te interesy wpływały na siebie. No ale ja mam gdzieś te interesy. Ja patrzę na to jako krytyk i mnie zależy na tym, żeby były nagradzane filmy najlepsze - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

