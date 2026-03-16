To dlatego Komarnicka i Terrazzino odpadli z "Tańca z gwiazdami"? Ekspertki tłumaczą

Para Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino w "Tańcu z gwiazdami" wzbudzała skrajne emocje wśród widzów. Niektórzy chwalili aktorkę i jej partnera za umiejętności, inni nie kryli oburzenia tym, że mieli większe doświadczenie niż reszta uczestników. Wszystko dlatego, że wcześniej występowali razem w spektaklu tanecznym, co zdaniem części osób mogło dawać im przewagę już na starcie. Czy to wpłynęło na ich szybkie odpadnięcie z formatu?

"Taniec z gwiazdami". Emilia Komarnicka nie miała łatwego startu? "Paradoks polega na tym..."

Żaneta Kurczyńska, która prowadzi profil na Instagramie "Okiem PR-owca", zaznaczyła w rozmowie z nami, że doświadczenie nie zawsze działa na korzyść uczestników. - W takich programach jak "Taniec z gwiazdami" paradoks polega na tym, że zbyt dobre przygotowanie na starcie może czasem działać na niekorzyść. Widzowie kochają historie o postępie - o kimś, kto zaczyna niepewnie, a z odcinka na odcinek robi ogromny skok. Dlatego chętniej ludzie będą chcieli zobaczyć drogę taneczną np. Natsu, gdzie ten rozwój ma szansę być bardziej widoczny i budzić emocje - powiedziała nam ekspertka od PR-u.

Zdaniem Żanety Kurczyńskiej widzowie zwracają uwagę na uczestników, z którymi mogą się utożsamić. - Jeśli ktoś od początku prezentuje bardzo wysoki poziom, widz nie widzi tej historii "od zera do bohatera", którą w takich programach tak bardzo lubi - słyszymy. Ekspertka wspomniała o Mikołaju "Bagim" Bagińskim, który wygrał poprzednią edycję formatu. - Widzowie obserwowali u niego jeden z największych postępów w programie. Co ważne, udało mu się też wyjść poza swoją bańkę influencerską - zdobył sympatię ludzi, którzy wcześniej w ogóle go nie znali - skwitowała.

"Taniec z gwiazdami". To dlatego Komarnicka odpadła z programu? Ekspertka wspomina o regułach

Ekspertka od PR-u Marta Rodzik wspomniała o kluczowych aspektach programu "Taniec z gwiazdami", czyli głosowaniu. Często to nie umiejętności decydują o dalszych występach. - Programy rozrywkowe cieszą się oglądalnością, ale również swoimi regułami. Pamiętajmy, że mimo sympatii ze strony jury, publiczności lub mediów, to właśnie wiadomościami wysłanymi drogą SMS wygrywają te pary, które mają najwięcej głosów. Emilia i Stefano mimo świetnych umiejętności tanecznych mieli mniej szczęścia w postaci głosów i to sprawiło, że odpadli - powiedziała nam. Rodzik wspomniała także o popularności uczestników. - Na parkiecie mamy też pary, które cieszą się większą popularnością w danej grupie wiekowej, na nich widzowie oddali głosy - słyszymy.

