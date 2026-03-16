W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu miała miejsce 98. gala wręczenia Oscarów. Na wydarzeniu, które odbyło się w Dolby Theatre w Los Angeles, pojawiły się największe gwiazdy. Oryginalne kreacje zaprezentowali m.in. Nicole Kidman, Demi Moore oraz Timothée Chalamet. Nie wszyscy jednak zachwycili.

Oscary 2026. Ewa Minge wskazała faworytów. "Wyglądała wyjątkowo luksusowo"

Zdaniem Ewy Minge na szczególną uwagę zasługuje stylizacja Gwyneth Paltrow. - Aktorka pojawiła się w białej sukni haute couture Armani Privé o niezwykle czystej, minimalistycznej linii. Projekt wyróżniał się subtelnym połyskiem kryształów oraz wysokim rozcięciem, które dodawało sylwetce lekkości. Krytycy modowi podkreślali, że wśród wielu spektakularnych stylizacji to właśnie powściągliwość i perfekcyjna konstrukcja sukni sprawiły, że wyglądała wyjątkowo luksusowo - słyszymy od projektantki mody. Pozytywne opinie zgarnęła także Odessa A’zion. - Jej czarna, bogato zdobiona suknia z głębokim dekoltem była przykładem nowoczesnego glamour. Projekt łączył klasyczną elegancję z odważniejszym krojem, jednak pozostawał w granicach stylowej elegancji - dodała Ewa Minge.

Projektantka mody wyróżniła również Chase Infiniti. - Aktorka wystąpiła w lawendowej sukni Louis Vuitton z asymetrycznymi falbanami i spektakularnym trenem. Według doniesień mediów, prace nad tą kreacją trwały ponad 750 godzin, co pokazuje skalę kunsztu couture - powiedziała nam. Minge nie pominęła także kreacji Kidman w stylu glamour. - Jej jasna suknia z piórami i biżuteryjnym gorsetem była jedną z najbardziej fotografowanych stylizacji wieczoru - słyszymy.

Oscary 2026. Te gwiazdy nie zachwyciły na czerwonym dywanie. Ewa Minge ma jasne zdanie

Nie wszyscy mogli liczyć na pozytywne komentarze po gali. - Jedną z najbardziej komentowanych, i jednocześnie krytykowanych stylizacji, zaprezentował przedsiębiorca Kevin O’Leary - powiedziała nam Ewa Minge. Co poszło nie tak? - Jego ekstrawagancki strój, uzupełniony ogromnym naszyjnikiem z kartą NBA, wzbudził zdziwienie i liczne żarty w mediach społecznościowych. Wielu komentatorów uznało go za zbyt przesadzony i odbiegający od eleganckiego charakteru gali - skwitowała projektantka mody.

Ewa Minge zwróciła także uwagę na temat nowych trendów, które dominowały na gali. Projektantka podkreśliła ogromne zmiany. - Oscary 2026 mogą być symbolem zmiany w modzie czerwonego dywanu. Zamiast prowokacji i nagości coraz częściej pojawiają się stylizacje, które stawiają na kunszt projektowania, luksusowe materiały i elegancję. Wygląda więc na to, że era szokowania powoli ustępuje miejsca nowej estetyce, bardziej dopracowanej, świadomej i bliższej prawdziwemu haute couture - dodała.

