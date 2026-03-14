Katarzyna Dowbor to popularna prezenterka telewizyjna. Przez lata była związana z programem "Nasz nowy dom", jednak teraz widzowie mogą oglądać ją w "Pytaniu na śniadanie". Katarzyna Dowbor tworzy zgrany duet z Filipem Antonowiczem. Jakie jej zdaniem są mocne strony śniadaniówki, w której występuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor o konkurencji "PnŚ". Takie ma zdanie

Prowadzący Marcin Wolniak poprosił Katarzynę Dowbor o ocenę programu "Dzień dobry TVN". Prezenterka nie chciała wypowiadać się o konkurencji. - Nie wypada - odparła. Dowbor wspomniała jednak o zaletach śniadaniówki publicznego nadawcy. - Myślę, że my jesteśmy taką telewizją bardziej poradnikową, czyli myślę, że widzowie, którzy są z nami, którzy wrócili czy zostali, czy doszli do nas, to są widzowie, którzy nie potrzebują sensacji, oczywiście trudne tematy też poruszamy i one są, ale jest bardzo dużo tematów, które podpowiadają, pomagają, doradzają - powiedziała w "Galaktyce Plotek".

Zdaniem Katarzyny Dowbor, widzowie Telewizji Polskiej znajdują w programach "bliskość". - [Widz - przyp.red.] szuka kogoś, kto mówi do niego trochę jego językiem, trochę wolniej, nie spieszy się. I myślę, że na tym to też powinno polegać. Powinniśmy tego widza szanować za to, że chce być z nami i że z nami jest - skwitowała prezenterka w rozmowie.

Galeria Katarzyna DowborOtwórz galerię

W rozmowie nie zabrakło także tematu emerytury. Katarzyna Dowbor wyjawiła, że przez lata płaciła składki, dlatego nie narzeka na wysokość świadczenia. - Równo 30 lat byłam na etacie. W związku z tym od wszystkich pieniędzy, które ja zarabiałam, telewizja odprowadzała podatki. Byłam zła wtedy bardzo, bo zabierali mi dużo pieniędzy, ale dzięki temu te pieniądze zostały przelane na moje konto emerytalne i w tej chwili jestem już na emeryturze i dostaję taką emeryturę... Nie są to może kokosy, ale da się spokojnie żyć - przyznała Katarzyna Dowbor.