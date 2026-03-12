Powrót na stronę główną
Julia Wieniawa zaskakuje zmianą fryzury. Ekspert od razu zauważył kluczowy detal

Julia Wieniawa od lat inspiruje fanów swoimi stylizacjami. Tym razem aktorka postawiła na odważne cięcie. Co na to stylista fryzur?
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa regularnie dzieli się z obserwatorami fragmentami życia zawodowego i prywatnego. Niedawno wydała album "Światłocienie", koncertowała na największych festiwalach w Polsce, a także zasiada w jury programu "Mam talent!". Przy tak intensywnym grafiku dbałość o wizerunek jest dla niej niezwykle ważna. Tym razem aktorka postanowiła odświeżyć swój wygląd i odwiedziła jeden z popularnych warszawskich salonów fryzjerskich. O ocenę jej nowego uczesania poprosiliśmy stylistę fryzur Michała Musiała.

Julia Wieniawa w nowej fryzurze. Stylista ocenił jej metamorfozę. "Uwagę zwraca linia strzyżenia"

Julia Wieniawa zdecydowała się na subtelną, ale zauważalną zmianę fryzury. Jak sama przyznała w relacji w mediach społecznościowych, najbardziej cieszy ją nowy kształt uczesania i krótsza grzywka, która - jej zdaniem - nadaje całości lekkości i klimatu inspirowanego latami 90. Kolor włosów pozostał natomiast bez zmian - wokalistka postawiła na swój naturalny odcień. 

Jak zauważył Michał Musiał, metamorfoza Wieniawy jest bardzo przemyślana i idealnie wpisuje się w aktualne trendy. - Julia Wieniawa postawiła na prawdziwą metamorfozę. Uwagę zwraca linia strzyżenia, która doskonale wpisuje się w aktualne trendy. To nic innego jak klasyczne cieniowanie nawiązujące do bardzo modnej obecnie estetyki lat 90. Forma świetnie podkreśliła rysy twarzy Wieniawy i nadała jej niecodziennego charakteru - ocenił ekspert.

Według stylisty fryzur, przy tego typu fryzurach ogromne znaczenie ma również uczesanie. - Przy takim cieniowaniu bardzo ważne jest modelowanie włosów. To właśnie ono sprawia, że fryzura nabiera pożądanego kształtu i lekkości. W przypadku Julii zostało wykonane perfekcyjnie - podsumował. Zdjęcia metamorfozy Wieniawy zobaczycie w naszej galerii:

Julia Wieniawa o relacjach z byłymi partnerami

Życie miłosne Julii Wieniawy od dawna przyciąga uwagę mediów i fanów. Choć obecnie aktorka oficjalnie jest singielką, w przeszłości związana była m.in. z Antonim Królikowskim, Aleksandrem Baronem i Nikodemem Rozbickim. W rozmowie z reporterem tvn.pl Wieniawa przyznała niedawno, że mimo zakończonych związków jej byli partnerzy wciąż pozostają z nią w dobrych relacjach. - Każdy mój były chłopak był moim fanem. Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak. Po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są - powiedziała.

