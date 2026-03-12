Julia Wieniawa regularnie dzieli się z obserwatorami fragmentami życia zawodowego i prywatnego. Niedawno wydała album "Światłocienie", koncertowała na największych festiwalach w Polsce, a także zasiada w jury programu "Mam talent!". Przy tak intensywnym grafiku dbałość o wizerunek jest dla niej niezwykle ważna. Tym razem aktorka postanowiła odświeżyć swój wygląd i odwiedziła jeden z popularnych warszawskich salonów fryzjerskich. O ocenę jej nowego uczesania poprosiliśmy stylistę fryzur Michała Musiała.

Julia Wieniawa w nowej fryzurze. Stylista ocenił jej metamorfozę. "Uwagę zwraca linia strzyżenia"

Julia Wieniawa zdecydowała się na subtelną, ale zauważalną zmianę fryzury. Jak sama przyznała w relacji w mediach społecznościowych, najbardziej cieszy ją nowy kształt uczesania i krótsza grzywka, która - jej zdaniem - nadaje całości lekkości i klimatu inspirowanego latami 90. Kolor włosów pozostał natomiast bez zmian - wokalistka postawiła na swój naturalny odcień.

Jak zauważył Michał Musiał, metamorfoza Wieniawy jest bardzo przemyślana i idealnie wpisuje się w aktualne trendy. - Julia Wieniawa postawiła na prawdziwą metamorfozę. Uwagę zwraca linia strzyżenia, która doskonale wpisuje się w aktualne trendy. To nic innego jak klasyczne cieniowanie nawiązujące do bardzo modnej obecnie estetyki lat 90. Forma świetnie podkreśliła rysy twarzy Wieniawy i nadała jej niecodziennego charakteru - ocenił ekspert.

Według stylisty fryzur, przy tego typu fryzurach ogromne znaczenie ma również uczesanie. - Przy takim cieniowaniu bardzo ważne jest modelowanie włosów. To właśnie ono sprawia, że fryzura nabiera pożądanego kształtu i lekkości. W przypadku Julii zostało wykonane perfekcyjnie - podsumował. Zdjęcia metamorfozy Wieniawy zobaczycie w naszej galerii:

Julia Wieniawa o relacjach z byłymi partnerami

Życie miłosne Julii Wieniawy od dawna przyciąga uwagę mediów i fanów. Choć obecnie aktorka oficjalnie jest singielką, w przeszłości związana była m.in. z Antonim Królikowskim, Aleksandrem Baronem i Nikodemem Rozbickim. W rozmowie z reporterem tvn.pl Wieniawa przyznała niedawno, że mimo zakończonych związków jej byli partnerzy wciąż pozostają z nią w dobrych relacjach. - Każdy mój były chłopak był moim fanem. Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak. Po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są - powiedziała.