10 mara szwedzka para królewska przybyła do Polski. - Jest to historyczna wizyta, pierwsza od 15 lat wizyta Króla Szwecji, co stanowi potwierdzenie doskonałego stanu relacji polsko–szwedzkich, jakie obecnie mamy. Bardzo się cieszę, że Jego Królewskiej Mości towarzyszą ministrowie, przedstawiciele rządu, ale też, co bardzo ważne dla wymiaru tej wizyty, przedsiębiorcy - komentował Karol Nawrocki podczas spotkania z mediami. Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia mają napięty grafik, a 11 marca wyprawili uroczystą kolację.

Marta Nawrocka zaprezentowała się na kolacji w eleganckiej sukni do ziemi. Uwagę przykuł bordowy kolor kreacji oraz dodatki w postaci błyszczących kolczyków i małej torebki. W rozmowie z Plotkiem stylizację pierwszej damy ocenił Robert Czerwik. Projektant pochwalił wybory modowe Marty Nawrockiej. - Muszę powiedzieć, że bardzo cieszy mnie to, co ostatnio widzę w stylizacjach pani prezydentowej. To są naprawdę bardzo dobre decyzje odzieżowe, wszystko jest niezwykle w punkt. Suknie pięknie komplementują sylwetkę, są świetnie dopasowane i mają bardzo dobre proporcje - powiedział nam.

Robert Czerwik zaznaczył, że podczas kolacji pierwsza dama prezentowała się bez zarzutu. - W tym przypadku naprawdę trudno szukać jakiejkolwiek wady. Kolor, krój i cała forma są bardzo taktowne, eleganckie i wyważone. Kolejny raz mogę tylko powiedzieć: brawo - skwitował projektant w rozmowie z nami.

Marta Nawrocka o spotkaniu ze szwedzką parą królewską. "To była cenna okazja do podkreślenia znaczenia dialogu"

Po uroczystej kolacji na instagramowym profilu pierwszej damy pojawił się post podsumowujący spotkanie z królową Sylwią i królem Karolem XVI Gustawem. "Zamek Królewski. Dziękujemy Jego Królewskiej Mości Karolowi XVI Gustawowi Królowi Szwecji i Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii - to była cenna okazja do podkreślenia znaczenia dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy" - napisała.