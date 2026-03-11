Powrót na stronę główną
Dominika Serowska nie ukrywa, że chce wrócić do wagi sprzed ciąży. Gwiazda "Królowej przetrwania" przyznała, że stosuje dietę sokową. Ekspertka zabrała głos w sprawie trendów w odżywianiu i diet celebrytów.
Smoothie, zielone soki i "detoksy" od lat pojawiają się w codziennych rytuałach gwiazd. Reese Witherspoon od lat zaczyna dzień od zielonego koktajlu z warzyw i owoców, który, jak twierdzi, pomaga jej zachować energię i dobrą formę. Z kolei Heidi Klum czy Christina Aguilera wypuszczają własne smoothie, które są hitem w mediach społecznościowych. Zdaniem ekspertów, takie trendy pokazują, jak bardzo kultura wellness przeniknęła do show-biznesu. Celebryci promują różne napoje i diety, a ich pomysły szybko zaczynają stosować fani. O diecie, opartej w dużej mierze na koktajlach, w rozmowie z Plotkiem wypowiedziała się także Dominika Serowska.

Serowska wyjawiła tajniki diety. "Oczyszcza organizm i spala kilogramy"

Dominika Serowska nie ukrywa, że od momentu porodu stosuje diety. W rozmowie z nami wyjawiła, że po ciąży udało jej się zejść z wagi 70 kg do 60 kg. Chociaż, jak sama zapowiada, to jeszcze nie koniec. - Detox organizmu raz na jakiś czas jest bardzo zdrowy, a wręcz potrzebny. Sama wracam do diety keto luv co jakiś czas, która oparta jest na koktajlach. Oczyszcza organizm i spala kilogramy. Oczywiście w życiu musi być balans. Nie można dać się zwariować, ale zaczynanie dnia od pełnowartościowego soku, to zdecydowanie nic złego - powiedziała Plotkowi gwiazda "Królowej przetrwania". 

„Jedzenie przestało pełnić funkcję odżywczą" - ostrzega dietetyczka

Na temat diet opartych na smoothie i sokach wypowiedziała się ostatnio dietetyk kliniczna, doktor Hanna Stolińska. W rozmowie z Emmą Kiworkową, w podcaście "Dr Emma's Lab" ekspertka ostrzega. - Jedzenie przestało pełnić funkcję odżywczą, a zaczęło pełnić funkcję psychologiczną - stwierdziła. - Zajadamy stres, nudę, zmęczenie, irytację. Wszystko tak naprawdę kojarzy się z tym jedzeniem. I złe momenty, i dobre momenty - mówi w podcaście Dr Emma’s Lab.

 

Ekspertka tłumaczy, że jedzenie w dzisiejszych czasach coraz częściej pełni funkcję emocjonalną. - Zajadamy emocje, które są zarówno pozytywne, jak i negatywne - podkreśla. Dr Stolińska przypomina, że zdrowe odżywianie nie polega na ślepym podążaniu za modą z Instagrama czy dietą ulubionej gwiazdy. - Dobra dieta dla pacjenta, dla człowieka to jest taka, która przynosi mu przyjemność, dobrze wpływa na zdrowie i po trzecie można ją stosować długoterminowo – mówi. Ekspertka zwraca też uwagę na szerszy kontekst zdrowia. - Najważniejsze, co pokazują badania, to oczywiście odpowiednie żywienie. Druga rzecz to na pewno aktywność fizyczna. I trzeci filar to kontakty międzyludzkie. Zdrowie, jak podkreśla, nie jest modą ani trendem z social mediów. - Zdrowie jest naszą odpowiedzialnością i nikt o nas tak dobrze nie zadba jak my sami - dodała doktor Hanna Stolińska w podcaście "Dr Emma's Lab". 

