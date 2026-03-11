Katarzyna Dowbor zagościła w podcaście "Galaktyka Plotek". Dziennikarka w rozmowie z Marcinem Wolniakiem postanowiła odnieść się do wielu rzeczy ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Przypomnijmy, że prezenterka ma ponad 30 lat doświadczenia w telewizji. W latach 2013-2023 była gwiazdą Polsatu, prowadząc program "Nasz nowy dom" W 2024 r. wróciła do TVP do "Pytania na śniadanie". Przez całą swoją karierę Dowbor poznała wielu innych dziennikarzy. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że nie miała najlepszego kontaktu z Moniką Richardson. Tak to teraz skomentowała.
Katarzyna Dowbor w podcaście "Galaktyka Plotek" została zapytana o Monikę Richardson. Usłyszała, że dziennikarka miała pewne podejrzenia co do jej nastawienia. - Wracając do Moniki Richardson, ona powiedziała w jednym z wywiadów, że pani do niej jakąś niechęć żywiła. Ile w tym jest prawdy? - spytał Marcin Wolniak. Katarzyna Dowbor nie owijała w bawełnę.
Od razu podkreśliła, że z jej strony kompletnie to tak nie wyglądało. - Ja nie pamiętam takich sytuacji naprawdę. Ja do niej niechęć żywiłam? Może miała takie wrażenie, przewinęła się gdzieś, w naszym zawodowym życiu, ale... nie przypominam sobie takiej sytuacji - mogliśmy usłyszeć.
Katarzyna Dowbor została zapytana przez Marcina Wolniaka, czy ma negatywne podejście do Edwarda Miszczaka, z uwagi na zwolnienie. Nie obyło się bez tematu nowej prowadzącej. Prowadzący podcastu zapytał, czy Katarzyna Dowbor uważa, że Elżbieta Romanowska sprawdza się w tej roli. - Ja nie mam prawa oceniać. Niech oceniają widzowie, dlatego, że byłabym oceniana jako osoba, która albo zazdrości, albo coś chce. Nie, ja nie mam prawa oceniać, bo ja też w tych samych butach chodziłam. Mamusia mnie nauczyła, żeby szanować każdego i nie wypowiadać się w sytuacji, w której ktoś ma jakiś interes - podkreśliła wprost.