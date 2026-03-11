10 marca szwedzka para królewska rozpoczęła trzydniową wizytę w Polsce. Po południu Karol XVI Gustaw, król Szwecji, wraz z królową Sylwią spotkali się z prezydentem RP Karolem Nawrockim i pierwszą damą na uroczystym obiedzie. Stylizacja Marty Nawrockiej wywołała ogromne poruszenie. W rozmowie z Plotkiem ocenił ją projektant mody Robert Czerwik.

Robert Czerwik wziął pod lupę stylizację Marty Nawrockiej. "Brawo!"

Nawrocka na obiedzie pojawiła się w eleganckiej, długiej sukni w głębokim odcieniu zieleni. Kreacja miała klasyczny fason. Długie rękawy przechodziły w efektowne peleryny. Całość była utrzymana w minimalistycznym, lecz wyrafinowanym stylu. Robert Czerwik był pod ogromnym wrażeniem wyboru stylizacji. - Jest bardzo elegancka i pięknie wpisuje się w rangę spotkania z monarchią. Suknia ma szlachetną linię, głęboki kolor, dzięki czemu prezentuje się niezwykle reprezentacyjnie. Podoba mi się jej długość i pelerynowa forma. Zachwyca mnie stylizacja włosów - opaska, delikatne uczesanie i cała oprawa są absolutnie w punkt. Brawo! - zachwalał projektant. Zdjęcia z obiadu znajdziecie w naszej galerii.

Robert Czerwik o wyborach modowych Marty Nawrockiej. Jednego mu brakuje

Projektant pojawił się niedawno w "Galaktyce Plotek". Podczas rozmowy z Marcinem Wolniakiem przeanalizował modowe wybory pierwszej damy. Jego zdaniem Nawrocka ma bardzo dobre momenty, jednak jej kreacjom brakuje nieco "klasyki". - Osobiście dodałbym tam więcej klasyki. I jedyne, na co bym zwrócił uwagę, bo uważam, że wiele z tych stylizacji jest okej, to dobór tkanin. Czasem krój jest świetny, ale widzę, że tkanina mogłaby mieć jakiś mocniejszy splot, żeby się lepiej układała i nie gniotła. To jest taka jedyna moja sugestia - tłumaczył.

Czerwik zdradził również, że największe wrażenie zrobiła na nim stylizacja z noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym. - To był taki welur, z takimi lekkimi bufkami przy nadgarstkach, z transparentną górą z golfikiem. To była jedna z moich ulubionych stylizacji, totalny strzał. Figura wyglądała pięknie, ta sukienka ją komplementowała. Super to wyglądało - mówił.