Katarzyna Dowbor była gościnią ostatniego odcinka podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Wolniakiem prezenterka poruszyła głośny niedawno temat praw zwierząt oraz patoschronisk. Dowbor nie kryła, że czuje przy tym żal do rządzących. Wyjaśniła dlaczego.
- Tu jest dużo do zrobienia. Ja myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, to powinno się wreszcie zacząć karać oprawców, a nie tych, którzy tym zwierzętom pomagają - skomentowała Dowbor w podcaście, mówiąc o walce o prawa zwierząt i działaniach w tej sprawie w Sejmie. Opowiedziała dalej o własnych doświadczeniach. Dziennikarka chciała dać tymczasowy dom jednemu z psów z patoschroniska. Jak się okazało, bardzo jej to utrudniono, właśnie przez obowiązujące prawa.
Ja się dowiedziałam, że ten pies jest dowodem w sprawie, że państwo traktuje zwierzę jak rzecz. Nie wolno go wykastrować, wysterylizować, bo straci na wartości. Czy to nie jest przerażające?
- wyjawiła Dowbor. Wyjaśniła, że prawo w takich sytuacjach nie wspomaga osób, które chcą pomóc zwierzętom. - Dopóki sprawa w sądzie się nie skończy, a te sprawy trwają pięć, sześć, siedem lat, to zwierzę (...) ciągle jest własnością oprawcy - osoby, która robiła mu krzywdę, która je wykorzystywała tylko do zarabiania pieniędzy (...). Ono nie ma praw. Dlaczego zwierzęta w Polsce nie mają praw? One powinny mieć też prawa - stwierdziła prezenterka.
Mówiąc o kwestii patoschronisk, trudno nie wspomnieć o Dodzie, która była jedną z najbardziej zaangażowanych w sprawę gwiazd. Tak o jej inicjatywie opowiedziała w podcaście Dowbor. - Jest takie piękne powiedzenie: "Jeżeli uratujesz jedno zwierzę, to nie uratujesz całego świata. Ale dla tego zwierzęcia będziesz całym światem", i trochę tak jest. Nie wszystkim się uda pomóc, ale jeżeli ta część z Sobolewa czy z Bytomia została uratowana, dostanie normalne domy, ludzi ruszyło serducho, adoptowali i tak dalej - skomentowała dziennikarka. Odniosła się przy tym do niedawnych kontrowersji wokół słów Magdy Gessler o piosenkarce. Więcej przeczytacie w artykule: "Dowbor odniosła się do słów Dody o 'wrednym czupiradle'. 'Ruszyła lawinę'".