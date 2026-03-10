Edyta Pazura jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie odzywa się do swoich fanów, ukazując im kulisy swojego życia prywatnego i zawodowego. Ostatnio chwaliła się postępami w różnych aktywnościach sportowych, a teraz przyznała, że poszerza wiedzę w zakresie diety przeciwstarzeniowej oraz poprawiającej wygląd cery. W związku z tym postanowiła zachęcić fanów do podjęcia siedmiodniowego wyzwania. Zapytaliśmy dietetyka, doktora Damiana Parola, czy jej propozycja m.in. faktycznie może korzystnie wpływać na cerę.

Edyta Pazura zachęca do podjęcia wyzwania. Co na to dietetyk?

Edyta Pazura zaproponowała swoim fanom, żeby w ciągu najbliższych siedmiu dni podjęli wyzwanie, które ma zapewnić nie tylko piękną cerę, ale i piękny zapach - podejrzewamy, że ciała - na co dzień. "Mam dla siebie i dla was wyzwanie od jutra. Oprócz tego, że chcę, abyście na co dzień pięknie pachnieli, to zawalczymy o naszą cerę. Na początek siedem dni bez cukru, 2 litry wody dziennie, codziennie rano shot z oliwy i cytryny. Będziemy to robić razem i obserwować, co dzieje się z naszą skórą" - napisała Edyta Pazura, podając przepis na shoty z oliwy i cytryny. Należy zmieszać ze sobą jedną łyżkę oliwy z oliwek extra virgin i jedną łyżkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny.

Co na to dietetyk? - Moim zdaniem, to nie zmieni jakoś bardzo dużo. To znaczy faktycznie rezygnacja z cukru jest korzystna w większości przypadków. Często to prowadzi do tego, że jemy zwyczajnie mniej żywności wysokoprzetworzonej, mniej kalorii itd. Może to też korzystnie wpłynąć na cerę, bo cukier może negatywnie wpływać na występowanie trądziku. Picie wody też jest prozdrowotne, choć to jest często bardzo przeceniane. Jeśli pijemy odpowiednio dużo wody i zaczniemy tej wody pić więcej, to nie dzieje się nic specjalnie korzystnego - wyjaśnił nam doktor Damian Parol.

Edyta Pazura zachęca do picia shotów z oliwy i cytryny. Dietetyk rozwiewa wątpliwości

Okazuje się, że również i shoty proponowane przez Edytę Pazurę mogą zupełnie nie wpłynąć na wygląd cery. - Co do tych szotów, sama w sobie oliwa z oliwek jest zdrowa, ale można ją spożywać po prostu w sałatkach na przykład albo nawet do smażenia jej używać. I efekt będzie taki sam. Cytryna nie ma żadnych specjalnych prozdrowotnych, wyjątkowych właściwości, więc moich zdaniem jest to bez większego znaczenia - podsumował.