Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są razem już ponad 20 lat, ale na ślubnym kobiercu stanęli w 2014 roku. Zakochani doczekali się dwóch córek: Janiny i Heleny. Dzieci nie pojawiają się jednak w mediach społecznościowych rodziców, którzy zawsze dbali o to, by nie pokazywać ich wizerunku. Teraz starsza z nich robi karierę na scenie. Ostatnio 16-letnia Janina zagrała w musicalu, a na jego premierę przybyli rodzice i znana babcia, czyli Katarzyna Dowbor. Nastolatka na swój sukces pracuje od lat. Marcin Wolniak w najnowszym odcinku "Galaktyki Plotek" zapytał prezenterkę o wnuczkę.

Janina Dowbor wkracza w świat show-biznesu. Babcia ma dla niej rady?

Katarzyna Dowbor pojawiła się w podcaście "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem nie zabrakło tematu jej wnuczki, Janki. 16-latka od dziesięciu lat jest związana z muzyką: gra na flecie i chodzi do szkoły muzycznej. Babcia powiedziała wprost, że jej wnuczka po prostu ma ogromny talent. Gdyby nie ciężka praca, nie dostałaby się tam, gdzie obecnie jest. - Ona nic nie dostała. Od szóstego roku życia na to, co teraz robi, czyli te dziesięć lat, pracuje - zaznaczyła.

Dowbor została zapytana, czy ma rady dla wnuczki, odnośnie wejścia do show-biznesu. Chciałaby ją przed czymś przestrzec? - Ja myślę, że to rodzice zrobią, bo znają blaski i cienie. Wiem, że takich rozmów było sporo. To były jej wybory. Ona chciała to robić. Jest piękną dziewczyną. Wiedząc, jak to wygląda (...), obserwuje rodziców, i hejt, i czasami bardzo dużo dobrego, dokonała wyboru. Jest na tyle dojrzała, (...) że wie, co robi - przekazała Dowbor w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.

Córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaliczyła teatralny debiut. Babcia odpowiedziała na zarzuty

Katarzyna Dowbor niejednokrotnie słyszała, że to znani rodzice pomogli Jance w rozpoczęciu kariery na scenie muzycznej. Dziennikarka odpowiedziała na te zarzuty. - Każdy, kto zetknął się z show-biznesem, naszą pracą, wie, że można mieć najlepsze nazwisko, ale jeśli nie ma się za plecami, czyli przygotowania, wykształcenia, talentu, to się nic nie zrobi. Można się nazywać Kieślowski - jeśli nie ma się talentu, to się nic nie zrobi - wyjaśniła. Zapytana o to, czy udziela wnuczce rad, zaznaczyła, że od tego nastolatka ma rodziców. - Janka ma rodziców, którzy sobie doskonale radzą. Ja się nie wtrącam, jestem babcią od rozpieszczania i dawania słodyczy. Mama Janki twierdzi, że u babci wolno wszystko - skwitowała.